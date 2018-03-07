司法話題》保金加1億 王令麟暫解限境

2018-03-07

9度叩關終獲同意 解禁9天赴越考察

〔記者張文川／台北報導〕東森國際公司董事長王令麟，因涉獄政弊案被法院限制出境，他日前以受邀赴越南考察、評估總規模一百六十億美元的永安商港開發案為由，聲請自三月廿四日至四月一日間，暫時解除限制出境九天；台北地院昨天裁定，讓王加碼保證金一億元，准予暫時解禁，並責付律師謝協昌陪同出入境，王先前曾八度聲請解禁失敗，此次是第九度叩關，終獲法院同意。

王因掏空力霸、東森三百廿億元等案，被判應執行刑期六年三月定讞入監，二○一五年十一月假釋出獄，但「嘉食化」內線交易案，被最高法院撤銷發回，高院更審中；北檢另起訴「亞太固網」背信案，前年九月高院判王無罪定讞。

在台北監獄服刑期間，王又被控行賄副典獄長蘇清俊等獄官，在獄中行使批公文、吃牛排等特權，二○一五年一月被北檢起訴；同年十一月王的掏空案獲假釋出獄，隔天即被獄政案承審法官傳喚開羈押庭，訊後裁定限制住居、出境、出海，每週一至派出所報到，獄政案現仍在北院審理中。

出獄兩年多來，王令麟曾八度以欲赴國外參加重要會議、洽談重要商務契約為由，向北院聲請暫解限境，但都被打回票，連去年台北市長柯文哲邀他七月同赴上海出席雙城論壇，法院也不准，此次第九度聲請，終於成功。

北院昨裁定指出，王令麟提出越南河靜省副省長、省人民委員會、經濟區管理處的邀請函，及東森國際臨時董事會的討論內容為證，說明王將擔任參訪團團長，至河靜省各經濟區、工業區考察，了解碼頭、物流、農業、養殖投資環境，聲請暫解限境。

合議庭審酌，此投資計畫對於促進我國的國際商務交流應有助益，王令麟擔任參訪團長，考察目的在於了解現地投資環境，確實有必要親自到場；而獄政案證人雖已詰問完畢，但王經濟能力佳，仍有逃亡可能性。

法院考量王令麟在獄政弊案涉犯的兩次行賄罪刑度並非重罪，行賄金額也僅十九萬餘元及兩萬餘元，且他僅聲請暫時出境九天，因此准讓王加保一億元，暫解限制出境九天。

王令麟出獄後持續活躍於商界，現為台北市商業會常務理事，東森國際去年十一月出清東森電視廿一．三二％持股給茂德國際投資，進帳卅七．七八億元，他目前旗下媒體主要為「東森新聞雲」，主打手機媒體、生活媒體和雲端市場。