東京同台 謝︰與陳菊關係沒問題

2018-03-07

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕駐日代表謝長廷以「嘴角掛飯粒」的妙喻，輕鬆解釋他和高雄市長陳菊的關係「完全沒問題」。謝長廷說，看到朋友的嘴角掛著飯粒，當然就是有話直說，難道還要透過秘書傳小紙條嗎？

二○一六年東京國際食品展台灣館昨舉行開幕典禮，長菊兩人同台剪綵，會前謝長廷在休息室與陳菊聊起她瘦了好多，陳菊也開心地回應表示運動奏效了。對於「出書事件」引爆的摩擦，謝說，四十年的好朋友就是有話直說，沒有道歉的需要，也不用再為這種事計較。

謝主動致意 菊回贈蜜棗

據悉，兩人在東京食品展開幕記者會前，也曾有短暫互動，謝長廷提前到記者會召開的飯店休息室，與訪日的六縣市正副首長等致意，陳菊也拿出高雄市首批銷日的蜜棗送給謝長廷。但彼此的感覺似乎仍有一點彆扭，後來的記者會上，兩人分坐會場兩側，上台時也分站兩邊，沒有明顯互動。

這是「花媽心內話」一書出版後，陳、謝兩人首次在公開場合同台。似乎是為了化解外界的擔憂，謝長廷在東京食品展主動與陳菊閒聊，陳菊在剪綵致詞中也對高雄市食品參展和蜜棗銷日，對謝長廷表達感謝之意。

謝長廷會後受訪表示，碰面當然就會有互動，他和陳菊的關係沒有問題。謝長廷重申，新書中指的那場中執會根本不存在，但透過間接傳聞，陳菊深信有此一事，既然書上寫錯了，他就直接表達異議。

謝長廷說，他和陳菊是四十年的好朋友，好朋友就是不必客套，誰有錯就直說，只有陌生人才需要行禮如儀。例如怎麼變瘦了或是嘴角有飯粒這種事，看到就直說，如果怕失禮，還要透過秘書傳小紙條，那就不是好朋友。