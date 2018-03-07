否認策反張明達 國民黨：會自推人選

2018-03-07

〔記者施曉光、林宜樟／綜合報導〕民進黨嘉義縣長選舉初選確定由前農委會副主委翁章梁勝出，國民黨組發會主委李哲華昨指出，國民黨近日就會啟動提名協調機制，目前藍營在嘉義縣已有三名人選，包括前立委吳育仁、現任不分區立委王育敏，以及嘉義縣黨部主委王啟澧，三人選之前都已經初步談過，最近開會討論後再決定後續作業。

3人選待協調

對於是否直接徵召或進行黨內初選，李哲華沒把話說死，並認為嘉義縣綠營初選紛擾，縣議長張明達不服民調結果，一旦出現分裂局面，可能促使當地其他藍營人士參選意願，就如同台北市的狀況。

對於傳出國民黨將循「陳明文模式」，策反張明達披藍袍參選，李哲華加以否認，他說，這種說法可能是綠營在翁章梁勝出後，由於張明達不服，就故意把張明達抹藍，藉此斷張用無黨籍身分的參選之路。李強調，國民黨有自己的節奏，而且一定會推出自己的人選，要終結民進黨在當地十八年的執政亂象，絕不會隨民進黨起舞。

國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧也表示，已提報適當人選到中央黨部，由黨中央接洽、選擇，人選本月或下個月可望定案。

不過，國民黨內仍出現與張明達合作的聲音，吳育仁昨在臉書發文，指「張議長政通人和、為人四海，肯定是國民黨爭取『合作』的對象」。曾代表國民黨參選立委的縣議員林于玲說，是否要與張明達合作，要由中央黨部規劃。