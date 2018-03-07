2018-03-07

記者陳璟民／特稿

經過連月激烈纏鬥，民進黨嘉義縣長選舉初選結果昨揭曉，前農委會副主委翁章梁擊敗縣議長張明達；但張明達事後針對民調作業提出多項質疑，要求「疑點未查明前，黨中央不能公布提名」，後續發展有待觀察。

張明達的地方政治能量深厚，「進可拚縣長，退能守議長」，今逢初選挫折，並不代表政治前途就此斷送，尤其在傳統農業縣份，議長的話語權與縣長相去不遠，他若連任議員並續當議長，仍居「頭人」地位，而他初選口號之一「團結嘉義向前行」，此際若能展現運動家精神，更顯三十多年政壇洗禮的恢宏器度。

翁章梁年輕時參與農運、學運，民主理念的了解與實踐頗深，之後為林派掌門人陳明文的核心幕僚，長年在嘉縣擔任政務官，他投入初選，飽受「欽定的接班人、代理人」之評，其來有自。

翁在初選標舉「前進！新嘉義」及「正派、清廉」，反映欲擘劃新局、自主縣政的思維，將嘉縣根深柢固的派系政治，轉型升級為政黨政治，可以預料這路途險阻重重。

回顧國民黨一黨獨大時期，嘉縣派系黃、林兩派壁壘分明，但都在黨國體制下坐享、朋分政經利益，不過，黃派勢大，拿的多且好，林派力弱，吃的少又差，埋下鬩牆決裂的種子。

最經典的派系惡鬥案例是黃派龍頭、縣長李雅景在二○○一年兩屆任滿前，國民黨有意讓黃派、立委翁重鈞接棒，林派掌門人、立委陳明文舊怨新怒爆發，二千年時反對泛藍陣營為停建核四而罷免陳水扁總統，於是退出國民黨。翌年帶槍投靠綠營，獲投桃報李，民調贏過已經提名的前縣長何嘉榮，陳明文代表民進黨競選縣長，打敗翁重鈞而當選並連任，此後至今，嘉縣藍消綠長，陳獲稱「嘉義王」。

陳曾向友人談起「黃派倒了，我就要小心了」，他可能始料未及這次初選的嚴峻挑戰，竟來自接棒於他的戰友張花冠、同黨派要角張明達等人，加上藍營政治人物、復仇者聯盟集結反撲，陳不是初選主角卻儼然擔綱主角，再演派系惡鬥戲碼。

翁章梁的前進及新嘉義的締造若要順行，派系就該退散，他的政壇老闆陳明文是關鍵人物，陳當年高喊「終結派系，清流共治」，這次說要「終結派系，邁入政黨政治的時代」，能否以身作則，交出政治棒子，不當藏鏡人，各界拭目以待。