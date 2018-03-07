民進黨嘉縣長初選 翁章梁勝出

2018-03-07

〔記者林宜樟、蔡宗勳、楊淳卉／綜合報導〕民進黨下屆嘉義縣長選舉黨內初選，黨中央昨公布全民調結果，前農委會副主委翁章梁獲得四十三．七七％支持度，縣議長張明達僅獲三十五．三六％支持度，由翁章梁勝出；翁強調，這僅是黨內初選，「要謙虛、低調和團結」，以年底縣長選舉勝選為目標。依照程序，民進黨十四日中執會通過並公告，即正式完成提名。

不過，張明達昨晚召開記者會，要求黨中央在所提疑點未釐清之前，不能在十四日公布提名人選；張明達質疑，民調結果未公布前，選對會召集人林錫耀和他多次通話，指因民調有爭議，提出「暫不公布」、「雙方同意依既定時程公布」、「雙方如有一方不同意，當晚重新做民調」三項建議，張質疑民調公布怎會如此反覆，黨中央為何拖延民調結果公布時間？立委陳明文在民調未公布之前已透過臉書發布必勝訊息，懷疑陳明知翁陣營落敗，對民調結果動手腳；在場鄉親喊「議長選到底」，但張說應先理性追求真相。

黨中央：以公布的民調為提名依據

民進黨發言人Kolas Yotaka回應表示，一切過程都依民調辦法嚴格執行，所有過程雙方候選人都有派代表參與，依規定公布的民調結果將呈送中執會，通過後予以提名。即不會影響民調結果，仍以六日上午公布的民調做為提名依據。

對於此次初選民調，五日晚間進行電話民調作業，過程卻出現諸多爭論，先是當天下午傳出賄選遭檢舉情事，民調進行時，兩陣營還互控對方以語音干擾民調作業，還有人散播三家民調都由張陣營大贏的消息，引起翁陣營抗議。

在五日民調作業結束後，即先封箱待六日上午由黨中央計算結果。據指出，黨中央六日上午找來兩陣營代表，盼解決雙方爭議，翁陣營盼重做民調，張陣營則要求黨中央先計算出民調結果，翁表示尊重，最後雙方承諾接受開封後結果。

翁章梁喊團結 將拜訪張明達尋求支持

由於翁章梁有立委陳明文支持，張明達則為嘉義縣長張花冠支持，翁、張競爭也被外界解讀為「代理人之爭」。這次初選競爭過程激烈，後續還有紛爭待消弭。

翁章梁表示，他會盡最大的努力尋求張明達陣營的支持，用最積極和最謙虛的態度，一同面對最主要的戰爭；媒體詢問是否邀請張明達等人擔任競選幹部，翁說，會再協調及親自拜訪張明達，「尊重張議長的意見」。

張花冠則呼籲，黨中央應努力撫平初選時所造成的傷口，團結各方，一起為黨的最終勝利而努力。

翁陣營操盤手樂觀指出，預期國民黨會由立委王育敏出戰，由翁對上王「沒什麼好怕的」。