農委會救菜價：別再休市3天

2018-03-06

北農連兩週休3天 農民叫苦

〔記者林彥彤、鍾泓良、沈佩瑤、詹士弘、林宜樟／綜合報導〕年後連續兩週休市三天，蔬菜供應量暴增而價跌，引發農民叫苦。為預防菜價崩盤，農委會昨天宣布祭出五點因應措施，全力協助調節台北果菜供應量、穩定市場價格，希望蔬菜批發交易均價可穩定在每公斤十八至二十元；農委會也已行文給各縣市政府，強烈建議未來應避免連續休市三天的情況。

台北農產運銷公司過年休五天，二月二十四日至二十六日又休市三天，開市後蔬菜到貨量暴增而導致價格暴跌三成。但北農昨起又休市三天至七日，再引農民憂心菜價。

祭5因應措施 穩定市場價格

為預防市價崩盤，農委會昨邀及北農、西螺果菜市場及家樂福等主力通路商召開記者會，宣布全力穩定蔬菜供需及價格。副主委陳吉仲表示，已祭出五點因應措施，包含傳七千多封簡訊通知農民及早因應、分散供應市場、直接向直銷通路供應、輔導高麗菜外銷及督促全台果菜市場加強作業等。

陳吉仲也說，過去有過年後連休三天，但連兩週休市三天是首次遇到，而批發市場休市日決定權為地方政府，因此農委會已行文各縣市，強烈建議避免這種連休事況再發生。

北市稱將檢討 避免連休3天

對於連續休市引發爭議，北市副市長、北農董事長陳景峻昨則表示，八日開市時將比照春節前加強作業，要求拍賣員停休，並延長拍賣時間，「保證拍賣到完為止」。台北市市場處昨則表示，將開會檢討，未來擬定年度休市日將以避免連休三天為原則。

雲林縣長李進勇直言，此次事件是不當決策失誤，讓農民措手不及，應由相關單位究責、檢討改善，絕不容再發生。嘉義縣長張花冠則呼籲，未來拍賣市場休市規劃應邀請生產端的農團代表參與，並避免連續休市。