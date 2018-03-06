王文淵︰惠台對台商好 未必對台灣好

2018-03-06

〔記者張慧雯／台北報導〕針對日前中國再祭出「惠台政策」，台塑集團總裁王文淵昨坦言，「這對台商有利，但對台灣未必有利，畢竟這是在搶人才」；他還感嘆地說，國內環評與勞基法不利產業發展，以六輕為例，從擴產環評到近期備用水源的海水淡化廠環評結果，台塑大降污染還無法過關，讓企業很難繼續在台灣投資，近年只好在海外投資生產。

王文淵指出，中國再端出「惠台政策」，來得很意外；但對台塑集團來說，若在台灣無法擴產、不給投資，那麼台塑可選擇地點也沒有太多，因派人去中國比派去菲律賓容易多了，且中國「惠台」對台商提供更多優惠，當然對台塑集團會更有利。

但他也直言，這政策對台商企業好，但對台灣來說未必是好，畢竟就是在跟台灣企業「搶人才」；至於影響程度如何？得視此政策最後落實的程度而定。

王文淵話鋒一轉，抱怨日前麥寮海水淡化廠環評，環保署要求麥寮海水淡化廠每年二至五月的枯水期間，海水淡化廠得日產淡水量十萬噸。他語帶不滿地說：「我們是人、不是神！沒有一家企業可以保證一百廿天都全能運轉、機器零故障！」

負責麥寮海水淡化廠的台塑化董事長陳寶郎解釋，台塑集團願投資五十四億元蓋海水淡化廠，就不會「不願意啟動」；但沒人能保證每日提供多少水量，因為這與海水水質、設備恐發生故障等非人為因素都有關係。

台化副董事長洪福源也說，麥寮海水淡化廠原是以「備用水」概念來規劃的，但台塑集團得面對「每日供水十萬噸」這種限制，真的沒辦法做到！環評委員應該親自到工廠，了解生產事業是怎麼運作，坦言此例一開，沒人敢投資台灣。