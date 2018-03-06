反制美貿易戰 歐盟擬對蘋果開刀

2018-03-06

反避稅措施 敏感時刻宣布

〔編譯盧永山、記者高嘉和／綜合報導〕美國總統川普嗆聲對進口鋼鋁製品課徵高額關稅，歐盟在「敏感時刻」將對蘋果等跨國科技巨擘避稅盧森堡、愛爾蘭等免稅天堂行為補稅。法國財長勒梅爾受訪透露，歐盟很快就會公布對蘋果等跨國科技巨擘課稅方案，未來課稅稅率介於二％到六％之間。

改營收計算 稅率2至6％

勒梅爾接受法國「星期日報」訪問指出，未來幾週歐盟將公布一項指令，這項指令涉及到課徵二％到六％稅率，且應是偏向於二％這端，這個改變將被視為「重大的一步」；且稅率計算方式可能有所改變，將取銷現行根據獲利來計算稅款作法，改為以營收為計算基礎。

亞馬遜、臉書等大咖都適用

這些措施被視為是歐盟針對蘋果、亞馬遜、臉書、Google等跨國企業避稅行為所提出的因應方案；這些跨國企業為了少繳稅，通常會選擇在盧森堡、愛爾蘭等稅率較低的國家註冊。

根據歐盟執委會調查，二○一四年愛爾蘭對蘋果在歐洲獲利所課稅率低到只有○．○○五％，二○○三年也僅一％；歐盟執委會在二○一六年十二月裁定，因愛爾蘭政府提供非法的租稅優惠許多年，蘋果須向該國政府補稅一三○億歐元（約一六○億美元）。儘管蘋果及愛爾蘭都提出抗議，但歐盟仍維持原意。

根據台股上市櫃公司到去年第三季底最新季報，上市櫃公司未匯回獲利主要是「停泊」在加勒比海的維京、開曼兩地，非歐盟管轄範圍，可暫時「免驚」被波及。

未在歐盟藏錢 台企免驚

台股上市櫃公司在海外第三地累積未匯回獲利達新台幣四．六四兆元，幾乎年年創高，光是在維京、開曼兩地，就超過二．七兆元，占比達五成八；最大咖是鴻海，達七七八六億元，光是在開曼群島的FOXCONN（FAR EAST）LIMITED就達七五四七億元。