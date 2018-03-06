歐盟百項報復清單 直搗川普票倉

2018-03-06

34億美元商品課25％關稅

鋼鐵、農產、工業產品各占1/3

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國「金融時報」等媒體報導，歐盟反制美國鋼鋁關稅的報復產品清單已就緒，將針對價值廿八億歐元（約卅四億美元）的一百多項美國商品，徵收廿五％關稅，包含鋼鐵、工業及農產品三大類，恐是有意針對共和黨關鍵選區，威脅美方放寬課稅。

將在美開徵高關稅90天內生效

歐盟擬反制美措施 本週三討論

報導指出，清單內容預期包括美國多項農產品，如稻米、玉米、柳橙汁及蔓越莓等，並將在美國開徵高額關稅後九十天內生效。根據政治新聞網站「Politico」，歐盟執委會發言人Alexander Winterstein表示，歐盟已起草相關措施反制美國，以重新平衡局勢，歐盟廿八個國家打算在本週三討論相關問題。

兩名歐盟官員指出，法國與德國已與歐盟取得聯繫，歐盟已準備好迅速反擊，但仍在等待川普是否真的按照上週發言宣布這項命令，「由於白宮這次的處理模式，歐盟方面正在等待確認。」

歐執委發言人表示，上述清單已準備就緒，其中三分之一將包括鋼鐵產品、三分之一的農產品，以及三分之一的工業產品；歐盟執委會主席容克日前向媒體列舉的報復關稅對象也符合清單的描述，容克提到的哈雷機車、波本威士忌分別來自美國威斯康辛州、肯塔基州，皆是美國共和黨主政的區域。

歐盟貿易執委馬姆斯壯（Cecilia Malmström）也向英國廣播公司（ＢＢＣ）表示，牛仔褲、哈雷機車、波本威士忌等都將在清單當中，歐盟將等待美方最後的決定，且如果美國繼續對歐洲鋼鐵課徵關稅，歐盟將把爭議提交至世界貿易組織（ＷＴＯ），歐盟正在尋找「報復但不讓情況惡化」方法，但接下來任何的行動也可能引發美方反彈。

歐盟各國領導人對川普之舉感到高度關切。法國總統馬克宏週一稱川普課稅的計畫是「經濟民族主義」，顯然將違反ＷＴＯ規則；他表示，民族主義是一場沒有贏家的戰爭，「最重要的是，歐盟和ＷＴＯ必須按照比例原則，迅速做出反應。」