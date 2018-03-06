修憲廢任期限制 習近平主導

2018-03-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議昨日召開，官方正式公布廣受議論的憲法修正草案內容，包括廢除國家正副主席任期限制，以及國家級反貪腐機構和「習思想」入憲等議案，將於兩週內陸續進行討論和表決。值得注意的是，官員透露，爭議最大的國家主席延任一事，實為習近平去年九月起親自推動。

去年九月就開始推動

中共中央政治局委員、人大副委員長兼秘書長王晨，昨宣讀刪除國家正副主席任期限制時，全場響起熱烈掌聲。他進一步解釋，中共總書記習近平早在去年九月主持政治局會議時，即決定成立修憲小組，由第十八屆政治局常委張德江擔任組長，另由十九大後升任政治局常委的栗戰書和王滬寧擔任副組長，去年十一月起，開始在全國各地徵求修憲意見，並進行基層調查。

王晨強調，許多地區和部門的黨員、幹部、民眾，一致呼籲修改憲法中有關國家主席任期的規定；在中共十八屆七中全會及十九次全國代表大會期間，與會委員均強烈附和，認為既然中共黨章對中共總書記、中央軍委主席，以及憲法對國家軍委主席均無「任期不得超過兩屆」之規定，國家主席也應比照實施，有利於維護「習核心」。語畢，全場再次鼓掌。

國監委也將正式入憲

另一方面，「國家監察法」及做為最高監察機關的「國家監察委員會」，也將正式入憲。國監委將成為監督黨、政、軍等所有公職人員的「超級部門」，並擁有將調查對象扣留六個月的「留置權」。

儘管國監委名義上向全國人大負責，但人大委員長向來由中共政治局常委兼任，未來也將與中共中央紀律檢查委員會合署辦公，等同直接聽命於中共中央。對此，中共中紀委常委兼副書記、中國監察部部長楊曉渡昨回應，國監委向黨中央報告工作，接受黨的指揮和監督，是實現黨的統一領導，與「中國特色社會主義」完全一致。