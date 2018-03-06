中國軍費大增 外媒質疑低估

2018-03-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國五日在全國人民代表大會上宣布，今年度國防預算為一．一一兆人民幣（約五．二兆台幣），增幅八．一％。學者警告，一旦中國軍事能力提升，恐將造成鄰國的安全危機。國際媒體也直言，中國真正的軍費被低估，實際軍費遠高於帳面數字。

中國野心 危及鄰國安全

ＢＢＣ報導，這筆軍費讓中國的戰略野心畢露，外界雖不意外，但軍費持續增長，仍將使其區域對手更緊張不安。

儘管中國的國防預算仍不及美國，但美國ＣＮＮ報導，中國實際軍費遠高於帳面數字。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）比較各主要國家的軍事開支後發現，中國公布的預算數字其實未納入諸多軍事相關支出。華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）直指，未涵蓋在內的開支可能包括中國政府對軍事產業、戰略暨核武部隊的專款及準軍事組織的補貼，以及太空計畫、軍方企業所獲得的預算外收入、國防動員經費、部分機構出售的土地或過剩的糧食、招募大學生從軍的獎金，以及在各省設立的軍事基地運作經費等。

英國「金融時報」指出，中國採購高科技武器、研發、退休俸等，亦未列入其公布的預算內；今年度國防預算成長，顯然旨在因應美國總統川普上任後增加國防預算，而美國軍費創二○一一年以來新高的主因，即為來自中國的威脅。

英文「日本時報」則指出，外界咸認為，中國真正的軍費被低估；五角大廈去年的「中國軍力報告」便以二○一六年為例指出，中國軍費實際上超過一千八百億美元（約一．一三兆人民幣）；ＳＩＰＲＩ估計的數字更高，達二一五○億美元。

ＣＳＩＳ研究員福納樂（Matthew Funaiole）表示，相較於東南亞國家，中國軍費明顯構成威脅，端視中國如何運用其力量。華府智庫蘭德公司高級研究員希斯（Timothy Heath）則警告，若習近平掌握的權力越來越大，難保未來解放軍不會侵犯鄰國。