2018-03-05

春天來了！百花綻放，各地賞花正是時候！

獲選全球最美15條花海街道之一的台南白河玉豐里林初埤木棉花，目前開花率雖僅約一成，但已有不少民眾迫不及待走訪，假日人聲鼎沸，煞是熱鬧。

台南蘆薈花海賞花季則已開跑！位於安南區台江大道附近的清新蘆薈園，特別開放民眾免費參觀、採收。

目前也是黃花風鈴木的花季，中南部有多個賞花好去處，包括嘉義縣太保市溪南朴子溪防汛道路、中正大學、台南市林森路。風吹花落時，彷彿下起黃金雨，浪漫十足。

（記者王涵平、蔡文居、蔡宗勳、曾迺強、洪瑞琴）