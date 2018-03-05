反制中國 美航母越戰後首訪越南

2018-03-05

卡爾文森號今抵越南峴港

〔編譯茅毅／綜合報導〕隸屬美國海軍第三艦隊的核動力航空母艦「卡爾文森號（USS Carl Vinson）」，預定五日抵達越南中部的峴港市，展開為期五天的訪問行程。這是自一九七五年越戰結束以來，美軍航艦首度訪問越南，被視為美、越兩國提升關係的重要一步，也是歷史性的軍事交流。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，這艘乘員達五千人的航艦來訪，表面上旨在增進美、越兩個昔日敵國間萌芽中的友誼，但檯面下顯然是將矛頭對準中國，以反制北京在南海構築人工島礁與軍事化的擴張行動。

卡爾文森號此行，係於美國總統川普去年十一月與越南國家主席陳大光會晤時敲定。華爾街日報報導，這代表兩人均關切中國在南海構築人工島礁與軍事化作為，值此北京在菲律賓等東南亞國家拓展其經濟及軍事影響力之際，華府這次難得在越南扳回一城。

向中國南海擴張行徑示警

美、越關係正逐漸升溫，歐巴馬政府二○一六年解除對越南長達五十年的武器禁運，川普繼任後也持續與越南發展關係，去年捐贈巡邏艦予越南海警部隊，並資助清理越戰時化學武器遺留的污染。一七年十一月，川普的亞洲訪問行程首訪越南，美、越雙邊貿易逾五百億美元（約一．四七兆台幣），去年兩國還簽署總額達一二○億美元的多項經貿協議。

卡爾文森號訪問越南期間，部分艦上官兵將與越南軍方舉行烹飪和體育活動，還將參訪紀念越戰期間化學武器「橙劑」受害者的設施。

對亞太表態：美會留在這裡

峴港位於越南中部，其外海的「藍鯨」油氣區由越南國家油氣集團與美商艾克森美孚合作開發，距離中、越皆聲索主權的西沙群島不遠。儘管部分中國政治評論者以美軍航艦訪越為由，鼓吹北京進一步擴充其南海軍力，但自此行於一月份獲證實以來，官方反而少有評論。

退役美國海軍少將、前美國國務院發言人柯比（John Kirby）指出，卡爾文森號此次造訪越南，傳達美國重視越南的訊息，並向中國和其他亞太國家表態：美國會留在這裡。