專訪退輔會主委談年改 「國防需求 軍人、公教須脫鉤」

2018-03-05

邱國正：軍人工作特殊

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府力推軍人年金改革，並採取與公教人員脫鉤的做法，相關年改內容則引發退伍軍人團體反彈及部分立委的質疑，新任退輔會主委邱國正接受本報專訪時指出，公教人員的退撫制度均已完成修法，軍人當然也要面對改革，但必須是一套全新且符合軍人職業特性的退撫制度，而軍人工作性質特殊，不同於公教人員，軍人退撫制度應以國家安全、國防需求為主要考量，必須與公教人員年金改革脫鉤。

照顧軍人 年改方案做彌補

邱國正表示，外界有許多人，對於軍人年改與公教年改脫鉤有不同看法，但軍人工作性質特殊，基本上是全天候待命，從軍校畢業任官到退伍，長年於部隊服務，軍旅期間沒有上下班，逢年過節更是很少能陪家人團聚，軍人內部都沒在討論這些議題，反認為是應盡職責，因此，軍人年改方案就此做一些彌補，也代表政府對軍人的照顧。

邱並舉自己為例說，他的妻子曾提及，他們結婚至今，僅在家過兩次新年，一次是他在美國受訓時，一次是今年，這還是因為他在去年五月退伍。但他都沒有怨懟，「因為不只我這樣」。

軍人年金改革方案除了月退樓地板設定為三萬八千九百九十元，另也將起支俸率設定為五十％，中將以下年增俸率二．五％，上將二％，最多採計四十年。不過，部分立委對於月退樓地板、起支俸率與年增俸率、十八％優存退場機制等退撫新制內容有意見。

退撫新制 無肥大官瘦小吏

邱國正表示，起支俸率、年增俸率和月退樓地板、十八％優存退場等規劃，皆經過相關討論，退撫新制俸率設計，在採計四十年年資情況下，只有資深士官長可達一○○％俸率，上將俸率上限為九十％，並無「肥大官瘦小吏」情形。

為避免退撫基金破產，退撫新制也規劃由退輔會分十年挹注一千億元給退撫基金，相關金額都經過評估計算。

邱國正強調，希望各界能對軍人多體諒一點，制度設計上不要獨厚軍人，但也不要再踐踏、挖苦、打擊軍人，否則真的會造成對立。

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