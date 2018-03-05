司法話題》提升司法信任 認證刻不容緩

2018-03-05

記者林慶川／特稿

現行法律雖未規範筆跡鑑定的證據能力，但在偵審實務上，卻常被引為主要證據，筆跡鑑定仰賴大量人為主觀判斷，但目前台灣官方鑑定人員中，很多沒有鑑識相關科系背景，培訓方式仍停留在「師徒制」，難怪鑑定公信力屢受外界質疑，若要提升國人對司法的信任度，建立一套嚴謹的考訓及認證制度實刻不容緩。

國內牽涉遺囑、契約、支票遭偽簽的官司，因為簽名及議約過程都相當私密，通常僅當事兩造知悉，一旦上了法庭，在各說各話情況下，法官相當依賴筆跡鑑定結果，來做為判決的主要參考依據。

不過，類似官司大多是兄弟爭產、夫妻反目或情侶分手後互控，而這些案件中，也有一些可能是情誼生變，由愛生恨後衍生的本人自簽但又反控偽簽，或是原本口頭授意簽名，之後又反悔不認帳而對簿公堂的情形，此外，還有因簽名年代久遠，供參考比對的樣本筆跡不足等因素，更加深鑑定的困難度，也因此，近年來，有些法官已發現筆跡鑑定效力確有侷限性，審案時會花更多時間研析相關證詞，不會單憑鑑定結果斷案，以免誤判。

在眾多科學鑑識項目中，如血跡或ＤＮＡ等鑑定報告，大多有堅強的科學數據佐證，也具一定的「再現性」（經重複檢驗，均出現相同結果），而筆跡鑑定大多是人為主觀判斷，實務上經常發生同一筆跡鑑定樣本，卻常有迥異的鑑定結果，有些案子因此纏訟多年，遲遲無法定讞，不僅浪費司法資源，也害當事人疲於奔波法院。