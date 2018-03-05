司法話題》筆跡鑑定結果分歧 萬金油爭產 官司一打17年

2018-03-05

記者黃欣柏／專題報導

司法案件經常仰賴筆跡鑑定作為判決主要參考依據，但國內外幾宗矚目的爭產官司，卻都凸顯筆跡鑑定結果缺乏一致性，例如香港女富商龔如心爭產案，以及國內的萬金油代工廠爭產案，都是因鑑定結果分歧，導致官司纏訟多年。

提到筆跡鑑定爭議，最知名案例莫過於前香港女首富龔如心的世紀爭產案，一九九九年間，香港企業家王德輝因長期失蹤被宣告死亡，其父王廷歆主張兒子早在一九六八年就立遺囑，要將四百億港幣財產贈與父親，王妻龔如心則提出一份聲稱是王德輝在失蹤前所擬遺囑，主張所有財產應由她繼承。

法官認定不同 龔如心案大翻轉

當時龔投入上億港幣找來三名筆跡鑑定專家，證明她所持有遺囑為真，王找來的另三名專家則直指龔持有遺囑是偽造，一審法官判王勝訴，龔也隨即被依偽造遺囑罪拘捕，全案經龔二度上訴，終審法官改認龔持有的遺囑為真跡，翻盤改判龔勝訴確定。

國內代工「虎標萬金油」的西德有機公司，其創辦人葉重德過世後也引爆家族爭產官司，當時包括「神探」李昌鈺、刑事局、調查局、憲兵司令部等都出馬鑑定大房子女提出的遺囑真偽，其中李與刑事局認定遺囑造假，調查局與憲兵司令部認為無法鑑定。

該案一審、二審及更一審，都採信李昌鈺與刑事局說法，判定遺囑是大房子女偽造，但更二審法官逆轉改採調查局見解，認為無法證明遺囑造假，改判無罪，接著更三審又改判有罪，更四審再改判無罪，直到更五審判有罪，經最高法院駁回上訴，全案才定讞，總計纏訟達十七年之久。