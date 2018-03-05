司法話題》筆跡鑑定爭議多 鑑識學會促設證照制度

2018-03-05

「證明誰有資格鑑定」 盼助提升公信力

記者黃欣柏、邱俊福、吳政峰／專題報導

監察院去年曾提出報告，直指測謊鑑定有諸多問題，恐怕「易生冤抑」，並要求法務部等單位檢討改正，事實上，除了測謊，高度仰賴主觀判斷的筆跡鑑定，證據力也長期遭受質疑，其最大原因，就在於沒有一套嚴謹的鑑定人員考訓方法；總部設於警察大學的社團法人台灣鑑識科學學會，已研議要發起授證制度，盼能協助提升鑑定公信力。

司法機關肯定 對證據科學是好事

司法院秘書長呂太郎指「樂觀其成」，若民間願意著力這部分，長期來看，對證據科學是件好事。不過呂也說，鑑定人的意見雖然是法庭上的重點，但對法官並無拘束力。

法務部政務次長陳明堂對此表示「肯定」，他說，目前台灣並無相關或類似的認證制度，如民間團體能集結有經驗與背景的鑑識人士，基於科學基礎傳授後輩專業鑑定知識與能力，受訓及格後授予證書，將可逐漸建立公信力，對法界與案件當事人都是正向影響。

目前各級法院、檢察署，多是囑託調查局或刑事警察局進行筆跡鑑定，調查局去年接下高達一二六六件，刑事局去年也受理四九六件，類型大多是家族爭產官司中的遺囑鑑定，相關單位的鑑定結果每年至少影響數萬人的權益。

仰賴主觀判斷 證據力長期遭質疑

訴訟當事人對筆跡鑑定大致有三大疑慮，一是筆跡鑑定是否有可靠科學基礎，二是鑑定究竟有無統一標準，三就是質疑目前國內並無一套具公信力的考訓制度，無從證明鑑定人是否具備足夠的專業能力。

台灣鑑識科學學會理事長、中央警察大學教授張維敦指出，目前不管是筆跡、毒物或火災鑑定，都是針對各實驗室的「標準方法」去認證，目的是為解決前兩個問題，但鑑定人員的個人認證仍不可或缺，「誰有資格鑑定，至少得有個證明吧！」

張維敦表示，台灣鑑識科學學會多年前就曾提出鑑定人員的證照制度，未來可能會由學會發起一套授課、授證制度，初步構想是由學會邀請國內外專家學者開課，各鑑定單位人員除參與課程外，課後還得參加考試，合格者由學會授證，且每三到六年就得重新再來一次。

負責第一線鑑定的調查局文書鑑定科科長張絹慧認為，筆跡鑑定雖具有高度人為判斷，但也會用儀器分析等科學方式輔助，科學基礎沒有問題；調查局在二○一○年間取得ISO17025號認證，鑑定方法符合國際標準，未來能有一套針對「人」的證照制度，可作為各單位選任鑑定人才時的標準，她個人樂見其成。

刑事局也指出，有進行持續性的教育訓練，也經常邀請國內外筆跡鑑定專家講授課程，但對於任何可以提升鑑定品質的方法，均抱持正面態度。