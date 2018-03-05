中國19吸才狠招 假惠台實笨台

2018-03-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國日前宣布卅一項「惠台」措施，其中十二項涉及台商企業、十九項鎖定台灣個人，透過資金補助、租稅減免、專業資格放寬等誘因，企圖全面挖走台灣半導體等高科技業的創新研發人才，及科學、工程等各領域傑出人才，並吸引醫師、大專教師等加入西進行列，利誘影視及創意人員前往淘金，向中國政治靠攏；學界分析，這根本是榨乾台灣菁英人才的「窮台、笨台」措施。

外媒警告︰分裂政府和民意

外交官雜誌標題為「中國繞過蔡英文，向台灣人提出多項優惠」的報導直指，中國這一系列「大蘿蔔」利誘措施來者不善，直接訴諸台灣的企業和個人，在教育、創業、就業等方面逐步授予和中國人同樣的國民待遇；這符合習近平去年在中共十九大相關統戰主張，現值得觀察中國這些措施的影響和動向：中國是否成功在蔡政府和台灣民意之間製造分裂，是否持續對蔡政府施壓，迫其承認「九二共識」？

民進黨立委郭正亮點出，卅一項措施為極具戰略性和系統性作為，「經貿促統」強烈，中方從國民黨執政時採購、投資、交流的「讓利惠台」，轉為民進黨執政時吸引台灣人才、行業、資金的「吸納台灣」，對我方是嚴峻挑戰。

他分析，中國開放八十一項技職考試，及開放申請參與「千人計畫」、「萬人計畫」，恐使台灣人才外移，而開放台商參與「中國製造二○二五」等計畫和享有同等稅率優惠，恐讓台灣資本外移；中國在電商、金融、出版業單方開放、直接跳過服貿障礙，對台灣出版業和影視劇登陸放寬或無數量限制，恐連動產生自我檢查政治效應。

政府應推更積極留攬才政策

淡江大學戰略所副教授黃介正分析，中國一波波惠台措施就是「吸台、窮台、笨台」，就是要把台灣菁英都吸走，且這次攻勢「只民不官」，政府應思考是否重新集全國之力商討應對中方的措施，吸引自己人留下來，也鼓勵對岸人才來。

文化大學社科院院長趙建民直言，「吸乾我人才策略，不會讓台灣人民感受到善意」，這樣把台灣人才及資源都吸走，反使台灣民眾更憂慮，與中方起初希望增加台灣人的信任跟依賴感，造成相反結果。