因應中國搶才 只修產創1條

2018-03-05

股票分紅 擬再放寬為取得或處分時擇低價課稅

〔記者邱燕玲、黃佩君／台北報導〕面對中國最新卅一項「惠台」政策，其中十九招擺明挖角我國各領域人才。在業界不斷爭取下，民進黨黨團擬於本會期提出產業創新條例再度修法，將股票分紅課稅時點從實際轉讓，再放寬為「取得股票」或「處分時」的市價擇低適用，達到留才效果；黨政人士透露，草案方向已大致底定，只是文字要再與財政部、經濟部確認，預計本週定案。

為有利企業留才，產創條例在二○一五年底增訂第十九條之一員工獎酬股票五年緩繳規定；但因緩繳誘因不足，去年十一月再修正員工獎酬股票可於實際轉讓時課稅。

黨政人士透露，上次修法只放寬五百萬元額度的員工獎酬股票為實際轉讓時課稅，若遇上股價上漲，員工得承擔被課重稅的高風險，反不如先前的緩繳五年有利，更失去長期持有意願，留才誘因仍不足，才會在短期間內二度修法。

民進黨團總召柯建銘證實，本會期已將此案列為優先法案，並由黨團提案；黨政人士說，草案修正方向已大致決定，但相關文字等細節還要與財政部、經濟部確認，預計本週定案。

工業局長呂正華表示，因產創條例去年甫大幅翻修，單一條文循經濟部提案程序修法恐費時較長，若由總統指示由民進黨團提出版本，在社會高度期待留才要有誘因情況下，當然要尊重產業界的意見推動；但修法之前得先做稅式支出評估，並與財政部溝通，依正常程序約一個月可完成。