「賣肝」稅高於樂透 業界︰怎抗中挖角

2018-03-05

籲員工分紅分離課稅 才會真正有感

〔記者陳梅英／台北報導〕拚留才，產業創新條例決定二修，但只修一條。業者直言，政府應拿出更積極態度協助企業留才，就算無法恢復過去員工分紅股票面額課稅，也該研究員工分紅分離課稅，才會真正有感；否則中樂透最高才課稅廿％，還可捐公益抵稅，但科技業因分紅（含股票與現金）所得只要超過四五三萬元，就要被課徵四十％高稅率，一年到頭努力賣肝錢都逃不掉，剝奪感相對嚴重，怎有辦法對抗中國挖角人才。

據透露，半導體業者曾聯名上書蔡總統，希望政府透過租稅政策及持續法規鬆綁，來抵抗中國挖角、留住人才及投資，例如增加投資抵減，恢復過去員工配股面額課稅，或是員工分紅分離課稅等。

去年行政院院長賴清德主持加速投資台灣解決五缺問題時，國發會廣納業界意見後，針對留才提出三項租稅優惠，包括天使投資人減稅額度提高到五百萬元、提高五百萬股票分紅緩課稅額度、員工分紅可分離課稅等，除財政部均提反對意見外，因前兩項涉及產創條例修正，基於當時修正案已送到立法院，朝野協商已大致完成，加上財政部原方案就有天使投資減稅額度三百萬元，為避免「節外生枝」，國發會提案全數遭到封殺。

修法只修一條 留才毫無誘因

此次產創條例二修，業者認為，恢復過去員工分紅配股面額課稅或有難度，但政府應拿出更積極態度才能有效協助企業留才；台灣科技產業正面臨嚴重斷層危機，四十到五十歲這批早期工程師，曾享受過當年員工配股面額課稅的黃金年代，員工分紅費用化後，企業減少員工配股，這些人即使升職，薪水增幅也難以彌補減少配股損失，當中國用三到五倍薪水利誘，很少有人不會心動，於是中年離鄉背井到中國賺人民幣的趨勢，將會越來越難擋。

半導體業直言，中國透過政府幾千億以上的半導體基金，從中央到地方推動產業供應鏈，企圖打造自主供應龐大內需市場，台灣半導體業有經驗的優秀人才更是熱門挖角對象；這次修法只修一條，對留才效用毫無誘因可言。