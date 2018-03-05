北市藍營大爆炸 12日初選公告

2018-03-05

〔記者周彥妤、林良昇、廖淑玲／綜合報導〕國民黨力圖光復首都，台北市長人選已有前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千、台北市議員鍾小平等人表態角逐，前台北市副市長邱文祥也被傳出有意循「柯Ｐ模式」參選，藍營已參選爆炸。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨受訪時表示，市黨部初步規劃在三月十二日公告，三天時間領表登記，進行初選流程，黨部希望不要舉行電視辯論，但會和參選人協調後，可用政見發表會方式處理；經全民調後，最慢四月底至五月初就會確定提名人選。

至於國民黨中央是不是會努力勸進立委蔣萬安參選台北市長？國民黨主席吳敦義在雲林受訪時澄清，並沒有特別說要勸進誰，凡有意願參選者，就是依照公正客觀的方式處理。

邱文祥：故鄉若需要 絕對奉獻

外傳前台北市長郝龍斌任內的副市長、泌尿科權威醫師邱文祥，可能以無黨籍身分投入年底台北市長選戰。自稱無黨無派的邱文祥昨天辦新書發表會，被媒體問及此事時依舊未鬆口，頻說「故鄉如有需要，絕對奉獻」，並強調自己是「台北囝仔」，當然會關心北市的事情。

邱文祥表示，他當了衛生局長四年、副市長兩年、市政顧問總召集人三年，對議會有一定了解，在市政上絕不是素人。