回擊周錫瑋 侯友宜：不是拿國旗就叫愛國

2018-03-05

周質疑不公 「拒絕簽收」初選公告

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長提名黨內初選機制今天啟動，有意參選的新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋兩人昨不僅勤跑地方爭取支持，更隔空互嗆。周之前指控侯參加黨慶時不拿國旗、不愛國，侯友宜昨天罕見地酸周「不是把國旗拿在手裡就是愛國」；周錫瑋則緊抓初選不公、侯不願公開辯論等議題。

侯友宜昨出席三重區後備憲兵聯誼會新春團拜，致詞時表示後憲、軍警人員用生命守護國家，比拿不拿國旗更有意義，「不是把國旗拿在手裡就是愛國！」反酸周錫瑋屢次攻擊他在黨慶時不拿國旗一事；至於周多次下辯論戰帖，侯則一貫以「尊重黨內機制」回應。

國民黨新北市黨部三月二日公告新北市長初選機制，人選廿五日出爐，但傳出周錫瑋日前「拒絕簽收」初選公告。周錫瑋昨指出，黨中央指示，初選的形式、時間必須由登記參選人共同討論，但新北市黨部卻直接訂定期程，也不辦辯論，他認為「初選辦法為特定人選量身打造」，因此不願背書。

侯今將完成登記

侯友宜昨天說，確定將在今（五）日完成登記，「既然要做就早點去做」。至於是否會看時辰，侯則說不需要，把程序辦完就好。

對於周錫瑋質疑初選不公，新北市黨部主委李乾龍強調初選過程公平、公正且公開，不簽收初選公告不影響初選，但想參選一定要登記。他也說，基層很希望人選盡快確定，才不會造成後續分裂，不宜再拖。