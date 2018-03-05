2018-03-05

記者邱燕玲／特稿

儘管姚文智、呂秀蓮及宣布退出民進黨的蘇煥智都有志爭取台北市長，姚、呂並一再提醒黨中央禮讓柯文哲的效應，基層對柯的抵制也從未掩飾、消弭，但到目前為止，執政黨高層仍未放棄與柯的合作。

不過，舉凡柯文哲的施政作為、兩岸政策、為人處事，民進黨幾乎無一認同，如此情景下若還選擇禮讓柯，不知民進黨價值何在？

民進黨基層幾乎已做出「認賠殺出」的決定，未把台北市長勝選列為首要目標，只剩下期盼民進黨與柯劃清界線、固守基本盤、忠於「信仰」的「卑微」要求。民進黨若自提人選，有些支持者會投、有些不會，要守住基本盤不是那麼容易，但至少對民進黨仍保有認同；但若不提人選，與柯合作，縱使綠營議員順應黨意歸隊，支持者也未必全買單。

與柯文哲合作能有什麼好處？也許可以把柯文哲角逐總統的時間表往後延，從二○二○延到二○二四，但能論斷柯文哲二○二○就不選總統嗎？恐怕也沒人敢保證；另一個「好處」是避免讓國民黨奪回北市政權，但國民黨現在推出誰能奪回北市？況且把這列為好處，怎麼覺得有點長他人志氣！

那與柯合作有什麼壞處？基層賭爛不投市長也不投議員，民進黨連帶掉好幾席；柯當選後繼續談兩岸一家親，民進黨被視為空氣，藍營酸綠：「力挺柯不就代表支持柯的主張？」柯文哲大談與民進黨相左的兩岸主張，民進黨未來就算批柯，也難有立足點。

何況，就算與柯文哲合作再讓柯勝選連任，民進黨又贏得了什麼？