暖心女老闆 遭員工前夫槍殺

2018-03-04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕暖心女老闆收留因家暴離婚、無處可去的女員工，竟遭女員工的冷血前夫「行刑式」狙殺報復，眉心中槍殞命！

收留越南員工 招來家暴男

嫁來台灣十年、在高雄市經營早餐店的越南籍女老闆陳秋徵，昨上午在店內忙著做早餐給客人時，阮姓越南籍女員工的前夫蕭慶仁闖進店內，對陳大喊：「妳在囂張什麼」，朝她近距離開槍擊殺，接著又朝前妻阮女開兩槍時卡彈，阮女幸運躲過一劫；事後阮女驚魂未定地說，老闆好心收留她，結果激怒前夫，昨天闖進店裡想把她們兩人都殺了。

警方調查，蕭慶仁（四十五歲）過去開砂石車，因違法傾倒廢土，「廢棄物清理法」官司纏身下賣車，失業後開始懷疑妻子阮女有外遇，多次家暴阮女，阮女去年底取得保護令，蕭男今年一月底與結婚十三年的妻子離婚；阮女決定「淨身出戶」，連兩人所生十二歲女兒監護權也放棄，隻身離開家庭。

近距離射中頭部 傷重不治

阮女表示，前夫一直認為兩人感情不好是被老闆及員工挑撥，曾到店裡要陳女開除她，但老闆挺她，而且她離婚後沒地方住，陳女還提供住所讓她棲身；阮女說，前夫威脅老闆時，陳女非常義氣地說：「她（阮女）是我員工，下班後就是我的朋友，我不可能丟下朋友不管。」前夫來店裡騷擾，目的是想讓她在外沒立足之地，就能回家跟他復合，因為老闆保護她，惹來前夫不快。

前妻被追殺 卡彈逃過一劫

警方調查，蕭男昨天上午帶槍到旗山區延平路和中正路口的早餐店，見到卅歲陳女，喊完「妳在囂張什麼」後，就把改造手槍貼近陳女額頭開槍，見陳女中彈倒地，槍口轉向也在櫃檯內的阮女再開一槍，阮女閃過，蕭又補一槍，還好子彈卡住未擊發，阮女趕緊躲入店內小房間，蕭男騎機車逃離。

當時店內除了客人，還有打工學生和楊姓台籍員工，眾人嚇得報案，陳女因子彈射進腦部傷重不治。蕭男行凶後，一度返回店裡企圖再找前妻開槍，找不到才又離去，返回住處改為開車逃離旗山，警方漏夜追緝中。