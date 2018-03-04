空污籠罩 西部一片紅

2018-03-04

〔記者楊綿傑、劉力仁／台北報導〕因前天元宵節各地常見鞭炮施放，昨天西半部空污嚴重到環保署成立二級應變中心因應，且空污惡夢還不會停止，環保署預報，西部地區空污不良情況將持續到明天，隨鋒面及東北季風影響後才有可能減緩，提醒民眾多加留意。

擴散不佳 持續到明天

空氣品質前晚起惡化，到昨天下午西半部台南以北地區紅害嚴重，前天晚上有二十八個測站、昨天上午有三十七個測站空氣品質指標（ＡＱＩ）達到「紅色警戒」層級，台南以北各縣市全部淪陷，民眾大嘆「台北一○一消失了」、「西部淪陷」，環保署緊急成立二級應變中心，召開三次跨部會協調，並針對大污染源如電廠執行減排降載措施，容易揚塵之空曠地區灑水等措施，也呼籲民眾外出盡量搭乘大眾運輸工具。

由於環保署前天預報昨天西半部主要是「橘色提醒」，沒想到昨天白天西半部惡化到「紅色警戒」，面對西半部「一片紅」，環團不滿環保署預報失準，且反應又慢，推卸責任給年節放炮。

環保署監資處處長張順欽說，前晚十時空品預測最後一報時，對中部以北、雲嘉南等地區達到紅色警戒已經有掌握，才會在昨天一大早立即開設二級應變。他解釋，風弱難擴散，導致污染物不斷累積，再加上元宵節慶一些放炮的活動，讓空品惡化加劇，他舉例，台東炸寒單活動當下，PM2.5最高測到每立方公尺一二八微克。

預報失準 環保署被批

主婦聯盟台中分會副會長許心欣批評，環保署預報失準已非第一次，應變也慢半拍，沒有立即啟動應變措施，讓民眾多吸一個晚上毒氣。

至於這波空氣品質何時改善？張順欽表示，今天到明天傍晚鋒面影響前天氣仍穩定，空氣品質仍然不佳，到鋒面影響後才會改善，他也補充，這一波主要是本土污染物，隨鋒面而來的東北季風雖帶有污染物，但對台灣影響不大。