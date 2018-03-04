2018-03-04

點名哈雷重機等品牌 貿易風暴趨烈

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕全球籠罩貿易戰陰影，美國總統川普宣布對進口鋼鐵和鋁課重稅後，歐盟執委會主席容克警告，擬對美國哈雷重機、波本威士忌和Levi’s牛仔褲等領導品牌施以報復。據透露，歐盟考慮對這些價值達三十五億美元的美國商品同樣課稅廿五％，以回應川普擬實施的鋼鐵關稅。

川普關稅政策引發的貿易風暴越演越烈，白宮官員表示，川普已說關稅將一體適用，包括美國盟友在內，沒有國家能豁免。

川普一日宣布將對進口鋼鋁課徵廿五％與十％關稅；二日又在推特發文，「貿易戰是好事，能輕易取勝」，並預告將向對美國產品課稅的國家課「互惠稅」，「美國面對八千億美元貿易逆差，別無選擇」。

ＷＴＯ（世貿組織）秘書長阿茲維多罕見批評會員國政策，警告華府可能引發貿易戰，衝突升高的可能性確實存在。ＩＭＦ（國際貨幣基金）也罕見點名「美國總統」損人不利己，恐傷害美國和全球經濟，擔憂各國仿效掀起全球貿易戰。

對35億美元商品課稅 美：小題大作

歐盟執委會表態，將堅定反制美國關稅。消息透露，一旦美國對歐盟出口約卅五億美元的特定等級鋼鐵課稅，三個月內將對美國同樣出口額商品反制課稅，涵蓋鋼鐵等工業產品、農產品等。歐盟並準備和其他國家一起向ＷＴＯ提告，並採取防禦措施，避免鋼鋁由其他地方轉入歐洲。

不過，歐盟執委會副主席卡泰寧表示，「機會之窗仍沒完全關上」，歐洲對美國不是個威脅，希望川普在簽署前重新考慮。

鋼品銷美最多的加拿大、巴西也表態將報復。加拿大總理杜魯道表示，「絕不接受」美國課稅，此舉將造成兩敗俱傷。加拿大是美國最大鋼鐵進口國、達進口十六％，也是美國最大鋼鐵出口國、占出口一半。

加拿大工會聯合會聲明，若加國未能取得豁免，應退出北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）重新談判。巴西工業總會則聲明，川普措施已違反ＷＴＯ規則，巴西政府將採取一切可行手段，包括向ＷＴＯ提訴，若獲勝將可進行報復。

美國商務部長羅斯則為政策辯護，指「貿易夥伴憤怒等歇斯底里反應全是小題大作，這是想維持現狀的人玩的恐嚇戰術」；他並拿罐裝的康寶濃湯表示，關稅影響範圍雖大，但漲價幅度「微不足道」。