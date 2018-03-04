汽車業反彈 警告會漲價

2018-03-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普決定對進口鋼鋁課徵高額關稅，引發全球震撼，豐田、福特、本田、現代汽車等大車廠反彈，警告此舉可能使汽車價格上漲，現代汽車更表態可能重新考慮在美國組裝生產汽車的數量及是否擴廠；美國鋼鋁消費企業也強力施壓，希望特定國家產品或美國不生產的產品豁免關稅，尤其製造罐裝飲料和湯品的廠商反對聲浪強烈。

在美擴廠？現代汽車要考慮

現代汽車發言人崔納表示：「現行關稅結構變化，可能對我們當前美國生產和進一步擴張造成負面衝擊。對進口鋼鐵實施關稅可能增加生產成本，進一步導致美國消費者付更高的價格，還存在降低需求的可能性。」

本田汽車則評論川普關稅措施「有欠考慮」。本田發言人Teruhiko Tatebe說，此舉同時提高國內產品和進口產品價格，對消費者造成不必要的負擔。

豐田汽車、福特汽車先前也警告，開徵關稅會讓汽車價格上漲。豐田說，此舉將對汽車業造成衝擊，即使其超過九成鋼材來自美國本地，仍會增加在美銷售車輛的成本和售價。代表豐田、通用、汽車零件供應商羅伯特博世（Robert Bosch）等的汽車業團體，先前都曾警告課徵關稅可能造成「意料外」後果。

美國商界正試圖施壓川普政府降低關稅的衝擊，大型商貿協會與產業遊說團體正透過各種管道，企圖說服白宮和美國商務部在即將出爐的關稅政策中加入豁免項目。

成本大增 製罐業反對課重稅

美國製罐協會主席巴德威表示，商務部長羅斯沒意識到的是，「一一五○億個食品及一般罐頭成本各增加幾分錢後，會是很大一筆錢」。