學者︰貿易戰升溫 不至於失控

2018-03-04

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普持續以課徵重稅實施貿易保護，從太陽能電池及模組、洗衣機到鋼鋁，全球貿易戰一觸即發。學者認為，美國從單項產品課重稅到動用「三○一條款」等，保護力道越來越強，貿易戰爭會持續升溫，但不至於到失控地步。

保護力道增強 美流彈四射

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，美國的貿易保護力道，顯然是越來越強，「流彈四射，越掃越狠」。他分析，美方之前已對太陽能電池及模組、洗衣機課徵無差別關稅，各國稅率都有提高，這些並非台灣主要出口產品，感受上可能還沒那麼痛。

「微笑露齒」 中國溫和示威

不過，孫明德指出，美國已對中國啟動「三○一調查」，一旦實施，中國是台商重要的組裝或出口地點，台商需要謹慎小心面對。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊則說，美國課徵重稅引來中國等不滿，尤其美中貿易戰升溫是無可避免趨勢；但中國有金融債務壓力，不可能讓貿易戰演變到失控局面，且為安撫中國內部壓力，也不得不祭出制裁項目。

劉孟俊認為，中國對美國的反應顯得較為謹慎，以中對美進口的高粱展開「雙反」（反傾銷和反補貼）調查為例，中方不能得罪美國，但又要表達其態度，因此拿出「不是太重要的項目」，採取「我有牙齒，但我面帶微笑露出牙齒」的溫和性示威。

貨幣戰爭轉為貿易與減稅戰

學者一致認同，美國課重稅等貿易保護作法會更強硬。孫明德指出，美國本土產業只要挨打，就申請貿易調查，「制裁東、制裁西」，很有可能會常態化；但其他國家也不會白白挨打，紛紛祭出反制手段。他認為，全球將從過去的貨幣戰爭，轉為貿易戰與減稅大戰。