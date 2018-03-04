投信︰全球受波及 台股難倖免

2018-03-04

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著全球爆發貿易戰的憂慮升高，美股道瓊指數四天重挫逾千點，波及全球股市。投信業者表示，無論是貿易戰或美國升息，都會引發國際股市波動，台股也無法倖免，短期震盪加劇，但台股基本面看好，投資人仍可逢低進場。

法人表示，美國總統川普宣布將對進口鋼鋁產品分別課徵二十五％及十％關稅，下週將簽署正式命令；目前歐盟、加拿大等已表達將採取報復行動，如果貿易爭端升級，可能造成金融市場波動加劇。

全球經濟展望樂觀

從基本面來看，二月美國供應管理協會（ＩＳＭ）製造業採購經理人指數六十．八，優於預期，已連續十八個月高於五十的榮枯線，其中生產和新接訂單數值雖較一月下滑，但仍處於超過六十的偏高水準；而歐元區二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）終值五十八．六，也略高於初估值。

法人分析，這些數字顯示，歐美地區製造業ＰＭＩ處於擴張趨勢，經濟展望偏樂觀，國際貨幣基金（ＩＭＦ）一月發布的經濟展望，也調升二○一八年全球經濟成長預估值至三．七％。

投資人仍可逢低進場

野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，對於台股而言，台灣經濟以出口為導向，全球經濟展望樂觀，有助提升工業生產與經濟表現，消費信心也可隨著經濟轉佳而提高；從過去經驗來看，台股加權指數與經濟成長率呈現正相關，台股仍有向上發展空間。

不過，她也表示，若國際股市大幅震盪，尤其美股與台股連動大，一旦美股重挫，台股難免受影響，但台股重挫正是投資人進場時機。她說，「台股一直漲，投資人說風險高不敢買，但台股跌，投資人也害怕，那就永遠無法進場」，但今年選股重於選市，投資人先看好值得投資的個股，趁大跌低點就能進場布局。

對於美國聯準會（Fed）升息的變數，康和投顧產品研究部主管黃詣庭則指出，就過往經驗而言，投資人無須過度擔憂Fed升息對於美股的衝擊，過去三十年聯準會升息期間，美股並未出現大幅走低，且多數能持續創下波段新高。