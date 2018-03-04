川普打關稅牌 美債恐遭拋售

2018-03-04

國際貿易情勢緊張 美元被看淡 日圓成搶手貨

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕川普祭鋼鋁關稅，全球貿易戰一觸即發，引發中國、日本等可能拋售美國公債的疑慮，一旦這些大債主國家決定減持美債，可能造成美國股、債、匯市和其他資產價格震盪、資金外流。國際貿易情勢緊張，美元前景被看淡，日圓成為搶手貨，一週來已升值一．三％。

分析師指出，如果中、日等國突然決定減持美債來報復美國關稅措施，可能造成金融市場大幅動盪；美國現正實施大減稅，預期聯邦政府舉債激增，此時外國需求相當關鍵。紐約景順投信（Invesco）首席全球市場策略師胡柏說：「這項威脅是真的，我們需要更多海外需求，不是更少。」

「債主」若報復 股債匯市都遭殃

路透指出，儘管中國人民銀行、日本銀行和其他央行不會一起拋售美債，且特定國家若減持美債，反而無法拿到公債保障的收益，但若報復行動發生，重大風險不僅在債市，還包括股市和其他資產；當美債殖利率上升，股價下滑，而美債殖利率也被金融機構作為決定消費信貸、抵押貸款和其他貸款利率的參考。

外國持有美債 逾半在中日手裡

迄二○一七年底，外國政府持有美國公債占近三成（廿八％）、達四．○三兆美元，其中超過一半由中國和日本政府持有。美國大減稅，預期十年內將增加一．五兆美元債務，華府兩年期支出計畫則會增加三千億美元赤字。

近日貿易戰的擔憂下，美國債市震盪，美股美元則跌多漲少。美債一開始被視為避險工具，隨後在投資人擔憂日銀緊縮空前超寬鬆措施下，價格反轉下跌。

美股二日收盤互見漲跌，道瓊、史坦普、那斯達克三大指數週線都下跌，跌幅介於一．一％至三．一％。日圓強升至一○五．四八日圓兌一美元，單週升值一．三％，成為外匯市場大贏家。

巴克萊預估，關稅措施可能降低美國經濟成長最多○．二個百分點。經濟學家杭特警告，鋼鋁雖占美國進口約二％，但「連鎖效應」可能刺激通膨前景，使得聯準會更有理由升息四次。