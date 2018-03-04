206花蓮震災》衛福部2.4億善款 全交花縣處置

2018-03-04

〔記者吳亮儀、王峻祺／綜合報導〕上月花蓮震災後，衛福部成立募款帳戶，至上週止已募得約兩億四千萬元。衛福部長陳時中證實，經討論後確定將善款交由花蓮縣政府處置，週一會先匯款一億一一三萬元。

週一先匯一半

據了解，花蓮縣政府於地震災後已收到各界捐款十七億九千九百餘萬元，若再加上衛福部募得的兩億四千萬善款，已達花蓮縣長傅崐萁所稱，災後重建須廿億的目標。

花蓮震災後，國內外捐款持續湧入，官方募款單位僅花蓮縣政府和衛福部，衛福部和行政院討論後，決定將善款交由花蓮縣政府。目前已收到兩億四千萬元，經會計師對帳後，將在週一把已確認的一億一一三萬元，匯入花蓮縣政府，待本月底募款結束後，再將剩餘款項匯入。

陳時中坦言，的確有衛福部募得善款應由中央政府統籌的聲音，但他和行政院討論後，認為應與過往募款經驗一致，交由地方政府統一運用。

高雄氣爆、八仙塵爆和前年台南震災後，衛福部都有公開募款，隨後也交由該縣市統籌運用。衛福部在高雄氣爆募得八五三二萬元、八仙塵爆九四○六萬元、台南震災則募到三億五四三八萬元。

陳時中說，公益勸募條例規定善款使用方式很清楚，且之後須經徵信、公布使用明細。他呼籲花縣政府，可將衛福部善款用在醫療、安置、心理復健等。