冬衣先別收！今飆30度 週四冷氣團探11度

2018-03-04

〔記者楊綿傑／台北報導〕冬衣先別收，本週還用得上！

明傍晚變天 鋒面南下轉雨

中央氣象局表示，延續昨天穩定天氣，今天全台仍為晴朗高溫天氣，高溫有望達卅度以上。但明天傍晚後，隨著鋒面及東北季風陸續報到，就要開始變天，週四甚至還會有一波冷氣團，預估北部、東北部空曠地區可能出現十一度低溫，提醒民眾注意忽冷忽熱的天氣型態。

氣象局預報員張承傳表示，今天天氣與昨天類似，各地都是多雲到晴，高溫可到廿六、廿七度以上，中南部甚至會出現卅一、卅二度高溫，但早晚稍涼。高溫也將持續到明天，各地仍會有廿九至卅一度高溫，台東還可能出現焚風狀況。

張承傳說，週一下半天後受到鋒面影響，北部、東部會有陣雨發生，局部地區還可能有較大雨勢，同時晚間東北季風增強，各地開始轉涼。到週二、週三，北部、東部仍可能會有降雨，北部地區偏涼，溫度降到十五至十六度，其他地區則大約在廿度。

週四還會有第二波改變，張承傳提到，週四會有較強鋒面影響，全台都可能降雨，且緊接而來會有一波冷空氣，等級預估達大陸冷氣團等級，預計最冷的時候會落在週五及週六清晨，北部地區只有十一至十四度，南部也只有十六、十七度。雨勢方面，週五就會慢慢轉乾，提醒民眾冬衣別急著收，春天天氣型態變化迅速，還是用得到。

至於昨天因濃霧導致基隆港封港、金門機場班機也停飛等狀況，張承傳說，西半部、外島地區可能繼續受局部霧及低雲影響，因而視線不佳，建議民眾若搭乘相關航線交通工具，出發前可先向有關單位確認是否正常營運。