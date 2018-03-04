少出門！ 空氣髒透了 戴口罩自保

2018-03-04

醫：PM2.5恐傷害心、肺、中樞神經系統

〔記者吳欣恬／台北報導〕空氣品質不佳的日子少出門！前台北榮總胸腔科醫師盧崇正指出，PM2.5顆粒細小，會進入肺泡，對人體的三個系統造成影響。一是肺臟，可能導致肺氣腫、慢性支氣管炎，長期就是肺癌；其次是心血管和腦血管硬化，可能引發心肌梗塞、高血壓；最後是中樞神經系統，包括自律神經以及交感、副交感神經，可能導致失智症、阿茲海默症等。

盧崇正建議民眾，空品不佳的日子，儘量待在室內，如果要出門就要戴口罩。抵抗力較差或有慢性疾病的老人和小孩，較容易因空污產生急性支氣管炎或氣喘發作等急性狀況，但空污對一般人的身體危害，主要是長期的。

老人小孩 以室內活動為主

盧崇正指出，空污對人體的危害就是會引起發炎，發炎後產生的自由基，如果在體內累積、中和不掉，就會變成慢性發炎，包括過敏、三高慢性病、癌症等，都是慢性發炎所致，建議民眾平常就要過「抗氧化」的生活，作息規律、飲食均衡，保持運動習慣等。

衛福部國民健康署社區健康組組長林莉茹也提醒，民眾若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應避免戶外活動及體力消耗。而孩童、老年人及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人，應避免體力消耗，以室內活動為主；氣喘患者也要留意，可能需增加使用吸入劑的頻率。