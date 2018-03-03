被控餵毒9少女 花美男逼行乞、賣淫

2018-03-03

〔記者邱俊福、黃捷、陳慰慈／綜合報導〕裝扮時髦的二十歲毒品等罪通緝犯趙育慶，被控利用臉書認識離家少女，餵食毒品控制，事後索討毒品費，還不出錢就施以「燙刑」及逼令上街行乞，還對不同少女性侵及逼迫賣淫等，已有九名少女指控受害，有被害人被燙傷到手腳腫脹，造成蜂窩性組織炎；警方大前天將他逮捕，趙男否認所有指控。

鎖定離家少女 用毒品控制

台北市少年警察隊依毒品、妨害自由、恐嚇及傷害等罪將趙移送士林地檢署，檢察官表示，目前僅有少女「小青」等單方面指述，先令趙男無保請回，要求警方補強事證；因趙男另有毒品等案遭通緝，此部分獲檢察官諭令三萬元交保。

檢警調查，二○一六年八月起到今年二月，趙男被控妨害性自主、妨害家庭、兒少性剝削、妨害自由、毒品等高達十一案，趙嫌都不出庭，去年十一月先因毒品案遭逮，移送後獲交保，今年一月又因毒品案被新北地檢署發布通緝。

索毒品費 沒錢就燙刑施虐

警方表示，高職休學的十七歲少女小青去年十月離家，和同學小羽（均化名）到新北市逛街，小羽男友就是趙男，三人當晚一起住旅館，期間趙提供安非他命給小青施用，事後要求給付一萬二千元，小青拿不出來，趙被控以指甲刀烤火燒紅後燙傷小青手腳，還強迫上街乞討，兩天下來乞得五百元，全被趙取走。

有路人看到小青手腳受傷，通報消防局送醫，社會局介入後交警方偵辦，警方查出有九名少女控告趙男涉及毒品、性侵等罪，小羽家屬也控趙男性侵；趙遭控的各式犯行，分由大台北三個地檢署偵辦中。

趙男稱你情我願 指控不實

警方表示，趙嫌透過網路聊天認識少女，或由認識的少女介紹結識其他少女，被害人指控他提供毒品供吸食，再恐嚇脅迫控制。警方上月廿八日赴台北市中山區搜索及逮捕趙男，他表示被害人的指控有些不是真實，他沒有虐待、強迫行乞與毒品控制等不法行徑；趙說，女生都是你情我願，他有手機對話紀錄可證明，而女友只有一個，其他都不是。