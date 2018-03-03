3旅行社 狂掃北花車票

2018-03-03

淨網專案 揪8涉案人

〔記者王峻祺、楊綿傑／綜合報導〕台鐵東部幹線車票一票難求，卻有三家旅行社業者運用大量員工身分證及虛擬帳號訂票，透過虛擬網路（ＶＰＮ）繞至境外訂票，或以網咖高速網路搶票，甚至利用台鐵對外國旅客專設的英文訂票網頁採不實證號購票，從一○五年至一○六年間，共訂走三萬五千多張台北至花蓮火車票，八名涉案人已依偽造文書罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局與台鐵聯合執行「淨網專案」，過濾一○五至一○六年間訂票異常資料後發現，光隆、天海、晨風等三家旅行社涉以各類違法行為訂票，共訂走三萬五千四百八十一張票，票種以普悠瑪、太魯閣號為主，總票款超過一千萬元。

普悠瑪、太魯閣號為主

警方調查，專營韓籍、自由行中國客藝品店集團的光隆旅行社，運用旗下台北、花蓮關係企業員工、親戚朋友等，一○六年共使用五十二組包含虛擬帳號等身分證號，訂到二萬七千四百四十四張票，票款合計一千多萬元。

鎮據指出，光隆旅行社等相關企業，也曾在一○一年為爭取中客商機，以員工和親友的身分證號，利用台鐵長程車票切換短程區間車票的票務漏洞，訂走十五萬張北迴車票，負責人隔年被依偽造文書、背信、詐欺等罪嫌函送偵辦。

天海旅行社也有兩名職員利用網咖的高速網路頻寬搶票，再透過對號列車自動售票機、超商、郵局等通路取票，規避查驗訂票證號，一○五年一月至去年底共使用三百七十二組真實和虛擬身分證號進行訂票，共訂七千六百八十二張，票款總計三百五十四萬五千四百九十二元。

晨風旅行社則看準英文訂票網頁系統限制較寬鬆，使用無效證號大量訂購車票，一○五年八月至去年底，共用四十六組無效證號訂購三百五十五張車票，票款累計十五萬一千五百五十五元。

光隆旅行社回應，既已移送，就由司法調查；天海旅行社表示，過去為客人代訂票，曾因不諳法律、未經客人同意及使用虛擬證號而誤觸法網，去年已遭罰鍰處置，目前都是合法訂票；晨風旅行社聲明，該公司訂購火車票，均依鐵路局相關規定，以旅客實名及入台證字號上網訂購，絕無轉售營利行為，對不實指控不排除訴諸法律。

台鐵花蓮運務段副段長賴東震強調，將研議規定透過英文訂票網頁訂票的外籍旅客，需以外國發行信用卡網路刷卡付款才算完成交易，保障訂票權益。