中共將調整組織 國台辦、港澳辦合併

2018-03-03

中國黨政機構合併 港澳研究專家證實

〔記者施曉光、曾韋禎／台北報導〕中共十九屆三中全會二月二十八日閉幕，並通過中央國家機關機構改革方案，中國網路媒體「多維新聞」昨即出現一份尚未證實的方案內容，顯示共涉包括中共中央直屬機構、軍事機關、司法機關體制、黨群團體、國務院部門、直屬機構、辦事機構、直屬事業單位以及部委管理國家局等九個面向改革，其中與台灣關係最密切的國務院台灣事務辦公室（國台辦）與港澳事務辦公室（港澳辦）將合併。

民進黨立委鄭寶清昨在施政總質詢指出，中國想要組建新的台港澳事務辦公室，不再單獨保留台辦、港澳辦，是否要打擊港獨和台獨？陸委會副主委林正義表示，台辦確實可能與港澳辦合併。他說，中國未來一、兩週會有變局，包括習近平將打破國家主席的任期制，中央部會將從四十幾個縮減至二十幾個，相關人事變革都是需要密切關注的重點。

矮化台灣？陸委會：密切關注中共變革

鄭寶清詢問賴揆，如何看習近平將要無限期擔任國家主席？賴揆答覆，這是中國事務，他不宜置喙，但他相信台灣人民會希望中國不要走回頭路。

對於國台辦是否會與港澳辦合併，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳昨向媒體證實，中國黨政機構確實有合併計畫，而且可以肯定的就是國台辦與港澳辦今後不會單獨存在。

對於取消台辦是否是矮化台灣，劉兆佳說，北京當局一直視台灣和香港一樣，屬地方性質，「沒有矮化不矮化的問題」。

根據報導，傳聞國台辦與港澳辦將合併組建「國務院台港澳事務辦公室」，或由國家民委、國台辦、港澳辦及宗教事務局合組「國家統一和民族事務部」，中國國安部、國家保密局、國家密碼管理局將合併組建「國家安全保密總局」，改革後的國務院部門則將由現行二十五個瘦身為十九個。

對於中共內部組織調整，陸委會回應，政府會予以密切注意，但不評論。不過，陸委會也指出，中國大陸近年來進行多次相關機構合併或改革，旨在解決其部門機構重疊、職權交叉、政出多門的矛盾，相關情形可能待第十三屆一次人大會議討論確定。