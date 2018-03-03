澳日韓尋自保 歐盟揚言報復

2018-03-03

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普宣布對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，亞太地區盟邦擔憂引爆貿易戰，紛紛採取措施以自保。澳洲已向華府尋求關稅豁免；日本尋求釐清細節，並向美方說明日本鋼鋁未造成美國國安危害；韓國則保持和華府的對話。不過，歐盟警告「不排除採取報復行動」；德國則表示「拒絕接受」。

澳洲貿易部長喬柏昨表示，華府措施冒著其他國家報復的風險，反而可能造成工作損失，「這樣實施關稅，將只會扭曲貿易，最終將會導致就業減少」，澳洲已尋求對美國的鋼鋁出口獲得關稅豁免。

韓國產業通商資源部長金鉉宗自二月廿五日就在華府，會見美國商務部長羅斯等官員，提出有關「二三二」條款調查的擔憂，建議華府考慮一項讓韓國企業損失最小的計畫。

韓國一位貿易官員表示，「對我們來說，最糟糕情形是被課五十四％的關稅」，儘管現在川普宣布的稅率不到一半，仍將影響韓國對美國的鋼鐵出口；韓國政府將在華府關稅計畫確定前，保持彼此對話。

日本經濟產業大臣世耕弘成表示，已了解川普的聲明，但哪些國家及產品被列為關稅課徵對象等細節尚未公布，「我們將繼續尋求釐清。日本是美國盟友，我不認為日本出口的鋼鋁對美國國安造成任何損害，我們將繼續向美方說明這一點。」

德「拒絕接受」美單方措施

另，歐盟貿易事務執委馬姆斯壯週五抨擊華府關稅措施，警告歐盟不排除採取報復措施，並矢言加速與東南亞達成自由貿易協定，以因應美國保護主義抬頭。德國總理梅克爾發言人更表示，德國「拒絕接受」華府對鋼鋁課稅的單方措施，將密切關注美方下週公布的詳細辦法。