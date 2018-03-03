美將對進口鋼鋁課高關稅 衝擊台廠400億商機 經部：有損自由貿易

2018-03-03

〔記者黃佩君／台北報導〕對於美國總統川普宣布對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，經濟部重申，美國的貿易保護主義將有損全球自由貿易，將積極以ＷＴＯ（世貿組織）會員權利保護台灣產品輸美。根據經濟部貿易局統計，五大類受調查鋼品去年銷美金額共十二．六四億美元、市占率四．三五％，以碳與合金鋼板最多；鋁製品銷美○．五七億美元、市占率○．三三％，總計受影響產品一年銷美約四百億台幣。

川普昨宣布對進口鋼鐵製品課徵廿五％、鋁製品課徵十％關稅，將於下週批准。經濟部官員表示，目前尚未公布具體細節，且稅率與美商務部先前提出的報告也不同，較商務部建議稅率更高，可能還有變化，因此尚無法確切評估對台灣產業的影響；但美國一再祭出貿易保護措施，已對全球自由貿易造成扭曲。

將訴諸ＷＴＯ 保護台灣產品輸美

經濟部官員分析，根據正常程序，川普依法須於接獲商務部報告九十日內決定擬採取措施，因此最後期限應是四月十一日及十九日前分別就鋼、鋁措施做出決定；另外，也可能依美國整體經濟或安全利益考量，決定是否對特定國家豁免或採取特別措施。

官員認為，儘管美國劍指中國，但中國可能不是受影響最大者。據美方統計，去年鋼品銷美最大國家為加拿大，其次為巴西、南韓、墨西哥，中國僅排第十一名，而日本、台灣分別為第七及第九名，排名都在中國之前。因此，美國若一視同仁課稅，將損及其他友好國家。