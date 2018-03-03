美劃錯重點 中國不痛 反傷盟友

2018-03-03

〔駐美特派員曹郁芬、編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普宣布下週起對進口鋼鋁製品課徵懲罰性關稅，外界解讀這是美國針對中國不公平貿易採取的報復行為。不過，中國在美國進口鋼材國家中排名第十一位，且有下降趨勢，前十大進口國幾乎都是美國的盟友，包括台灣在內，因此這次美國採取的措施可能傷及和友邦的貿易關係。

中國銷美鋼材 僅排名第11

根據美國官方資料，美國是全球最大鋼材進口國，二○一七年前三季進口鋼材二六九○萬公噸，較二○一六年同期增加廿％；全球共有一一○個國家對美國出口鋼材，前十名分別是加拿大、巴西、韓國、墨西哥、俄國、土耳其、日本、德國、台灣、印度，這些國家占美國進口總量七十八％；若與二○一六年相較，成長最快的是印度、俄國、台灣（卅六％）與墨西哥，日、韓則下降。

彭博專欄作家費克林（David Fickling）撰文指出，川普將祭出的鋼鐵關稅政策，恐怕劃錯了重點，因為鋼鋁關稅不會讓中國太痛，自中國進口的商品占比很低，課稅將使原料成本大增，美國製造業者反將成為受害者。

費克林指出，川普計畫對傷害美國製造業的外國企業揮大刀，但這些國家似乎不痛不癢，雖然白宮自己一頭熱，中國對美出口鋼鐵、鋁占比其實很低；以鋼鐵來說，中國占全球出口比重僅○．二％、對美出口也僅占三．三％。

文章指出，中國的鋼鐵業者更加在意國內市場，由於近年來中國鋼鐵業的倒閉、整併潮，根據彭博估計，中國鋼鐵業者的利潤正處於十年來的最佳狀態。

中國過剩產量 多流向亞洲

費克林表示，中國政府二○一三年試圖調整鋼鐵產能，過剩產能絕大部分流向其他亞洲國家，如韓國、越南、菲律賓等，而非美國，這幾年中國出口美國的鋼鐵產品已減少許多；因此，若美國的假設為真，中國經由他國輸往美國的鋼鐵量大，但在中國前十大出口名單中，只有韓國與台灣在美國前十大進口國中。

另，習近平的首席經濟智囊劉鶴與白宮經濟委員會主席柯恩會面，希望美中恢復全面經濟對話；但美中至今都未針對劉鶴訪美發表任何評論或舉行記者會。《華爾街日報》表示，無論推出何種措施，中國都是必然的目標。

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