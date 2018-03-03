台廠：若立即生效 衝擊手上訂單

2018-03-03

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國總統川普宣布將對進口鋼鐵「無差別」課徵廿五％關稅，中鋼表示，後續仍有三大關鍵觀察，包括實施時間、美國鋼價漲幅以及鋼品是否轉往歐洲及東南亞。中鋼指出，其實業者早就預做準備，降低美國市場比重，但若廿五％關稅立即生效，仍會衝擊手上訂單。

中鋼：業者早避險 降低美市場比重

根據美國商務部推估，去年我國銷美鋼品數量約一二五萬噸，僅是加拿大、巴西、韓國等國的三分之一至五分之一。其中，以鍍面產品最多，占五十四％，主要廠商包括燁輝、盛餘、裕鐵；其次為鋼管占廿三％，受惠美國重啟油品的商機，主要廠商有中鴻、高興昌。這兩大族群將首當其衝，因景氣好時外銷比重達七、八成，其中又有五成輸美。

國內龍頭中鋼表示，昨日美國僅屬政治性表態，實施細節須待下週美國商務部公布，廿五％關稅是立即或延後課徵，差別很大；若美國決定立刻實施，以單軋業為例，三月訂單已接得差不多，甚至有些貨已在海上，到岸立刻就要付廿五％的稅，將導致成本增加；若延至三個月後實施，這段期間美國客戶可能會超額下單，趕在生效日前多囤貨搶進低價庫存。

中鋼表示，短期來看，實施細則尚未出爐前，因不確定性高，美國客戶可能調整訂單，不敢下太多，將衝擊國內下游單軋廠業績。

中鋼指出，長期來看，仍有許多變數，首先是美國鋼價如何反應。美國課徵關稅後因供給減少，國內鋼價勢必上漲，如果美國業者調漲幅度不大，例如僅調漲十％，台灣廠商被課稅廿五％後，價格競爭力不及，將被阻絕在外。不過，如此一來，美國進口鋼品也將減少，導致缺鋼，最終還是會回歸市場，仍須開放一定程度的進口。

其次是東南亞及歐洲的鋼品供需，美國高喊「二三二」條款已有一段時間，國內業者早有避險，將市場轉往歐洲及東南亞；過去單軋廠輸美占外銷約五成，近期已降至美、歐、東協各三分之一；而未來產鋼大國巴西、中、韓也轉向歐洲及東協，各國鋼品將短兵相接，在兩大主要市場展開價格廝殺戰。