美祭鋼鋁高關稅 恐爆全球貿易戰

2018-03-03

擬對鋼鐵課稅25％、鋁10％

〔編譯楊芙宜、王惠慧、記者盧冠誠／綜合報導〕美國總統川普不顧白宮內部反對意見，一日宣布將對進口鋼鋁祭出高額關稅「一段長時間」，以保護國家安全，包括對鋼鐵課廿五％、鋁十％的關稅，預期下週簽署正式命令。同一天，中國領導人習近平財經幕僚劉鶴正和川普財經首長會談，試圖緩和美中貿易緊張情勢，華府宣示猶如當面對北京賞一記外交重拳。

川普再宣告 將開徵「互惠稅」

川普週五並推文表示，美國與他國貿易且損失數十億美元，即使發生貿易戰，也易取勝；他強調，如其他國家對美國產品課稅五十％，美國卻默不作聲，這「並不公平且聰明」，將很快對他國開徵「互惠稅」，但川普未解釋互惠稅內涵。

川普關稅措施掀起全球貿易戰的擔憂，美、亞、歐股應聲重挫，道瓊指數前日收跌逾四二○點，亞洲鋼鋁企業股價週五全倒；台股昨終場下跌八十七．六二點，以一○六九八．一七點作收，失守季線一○七四五點重要支撐，首當其衝的鋼鐵類股跌幅一．六三％，是大盤的兩倍。

亞歐股慘綠 道瓊週五開盤續跌

週五美股開盤重挫，道瓊工業指數續跌逾二百點，道指、史坦普五百指數、那斯達克指數分別下跌○．九三％、一．三三％、○．八四％。截至台灣晚間十點半，道瓊歐洲六百指數跌一．六八％，德國、法國跌近二％，英國股市跌一％。

部分國家是否豁免 細節待敲定

川普週四在白宮會晤業界領袖時宣布關稅措施，「我們將重建鋼鐵業和製鋁業」；他告訴鋼鋁企業執行長：「你們會在很久以來首次具有保護。」川普此舉旨在實現競選承諾，回應幫他贏得選舉的中西部鐵鏽帶選民支持；但他並未闡述對課徵防禦性關稅計畫的細節，包括是否針對所有進口的鋼鐵和鋁產品、是否部分國家可獲得豁免等。白宮官員表示，部分細節仍有待敲定。

加、中等多國威脅 將報復反制

歐盟、加拿大、中國等多國威脅，將採取報復或反制措施。歐盟執委會主席容克隨即發表強硬聲明，對美方此舉表達強烈遺憾，不會坐視歐盟產業受到不公平措施打擊，將訴諸ＷＴＯ（世貿組織）；加拿大外長方慧蘭揚言採取報復行動；中國外交部發言人華春瑩表示，美國濫用貿易救濟措施，中國將採取適當措施，捍衛本身權益。

白宮內部對這項決定也存在爭議，部分資深顧問持反對意見，美國國防部也反對課徵全面性鋼鐵關稅。