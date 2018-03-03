冷眼集》習大自信嗎？

2018-03-03

記者鄒景雯／特稿

中共三中全會閉幕，兩會召開前夕，長期觀察中國權力運作的人，這個時候一定十分好奇，習近平真正的處境與內心世界究竟如何？國家領導人的狀態，當然會影響其決策，特別在這種威權的國家。

之所以有此提問，在於按照中共歷來的慣例，三中「幹事」，通常要在這個會議通過治國藍圖，例如十四屆三中提出建立社會主義市場經濟體制，十五屆三中要建設有中國特色社會主義新農村的目標，上（十八）屆三中則是提出全面建成小康社會和全面深化改革開放的目標，但是這次提早於二月二十六日到二十八日舉行的三中，沒有看到什麼了不得的宏圖，主要仍集中在人大與政協的兩會人事，以及所謂「五位一體」黨國的機構變革。如果再輔以廢除國家主席連任限制的討論，以及二中即首倡將習思想入憲，這一連串的疾行，讓人嗅覺到：似乎是亟於藉由最高法律與制度的改正，將一切的權鬥成果給固定化。

這樣的行為模式，當然與過去真正大權在握的強有力領導人，在風格上很不相同。就拿鄧小平來說，八九年天安門事件時，下令總理李鵬與戒嚴部隊血腥鎮壓的他，當時既不是總書記（係趙紫陽），也不是國家主席（是楊尚昆），而是中央軍委主席一職；到了九二年南巡，這時他連中央軍委主席都辭了，什麼正式職位都沒有，唯一的頭銜是橋牌協會理事長，但是他的「南方談話」，不但當時「三位一體」（總書記、國家主席、軍委主席）的江澤民必須買單，其思想並且在中共十四大被寫入黨章；即使是在成長過程影響習近平至大的毛澤東，擔任中華人民共和國主席也只有短短五年（一九五四到一九五九），但他是一輩子的黨主席，到現在還是習大大的效法對象，可見在人治的社會，權與位是兩回事。

由此來看習近平的布局：位就是權，不免讓人好奇他是不是信心還不那麼足夠？這麼推測，也不是毫無跡象。習近平的心腹、中央辦公廳主任丁薛祥就首度證實，自中共十八大以來查獲的腐敗問題中，有高級幹部想要「篡黨奪權」，這麼嚴厲的字眼，可以看到北京權力圈子裡足以要人命的刀光劍影。在這樣的慘烈氛圍之中，即使是霸氣如習近平，也很難雍容大度起來。

如果如此描述是接近事實的，那麼為什麼這些年習政權要頻頻向周邊國家尋釁，不惜在區域內多處秀拳，例如前幾天，才有一架解放軍偵察機跑到韓國的防空識別區去飛行了四個半小時，就非常令人不解其必要性何在？這些動作，主要的目的，極可能是透過民族主義的召喚，編織「中國強」的假象，來發揮對內統治的安定維穩效果；不好說他是虛張聲勢，但是這樣玩火，就怕耍過了頭，出了大事。

習大大到底怎麼了？值得繼續看下去。