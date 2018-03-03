賴揆：台美兩國交往 不必理會中國意見

2018-03-03

〔記者曾韋禎、蘇芳禾、施曉光、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國參議院通過「台灣旅行法」鼓勵台美官方交往正常化，引發中國不滿。行政院長賴清德昨表示，美國是世界領袖，台灣是主權獨立的國家，兩國交往不必在乎中國意見。

美國務院：對台政策不變

美國參、眾兩院一致通過台灣旅行法，只待川普總統簽字即可成為法律，華府觀察家相信，川普應會簽字同意，但如何執行的裁量權仍在行政部門。

美國國務院東亞局發言人凱維一日表示，美國憲法設立是讓行政部門與國會成為獨立且分離的政府部門，雙方在制定美國外交政策上都有重要角色，但沒有任何一方可以控制或替另一方發言。

凱維在答覆記者的電郵中表示，「我們的台灣政策沒有改變」。美國仍信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策。美國視台灣為至為重要的夥伴，一個民主的成功故事，以及對世界一股正面的力量。台灣享有美國的價值，贏得美國尊敬，並繼續得到美國的強力支持。

民進黨立委鄭寶清昨在施政總質詢指出，美國國會接連通過「國防授權法」、「台灣旅行法」，台美關係創下歷史新高，是否有機會藉此推動兩國高層互訪？賴揆答詢時肯定這是蔡總統外交政策的成功，政府一定會妥善處理國際外交與兩岸關係，盼進一步增進台美關係。

賴揆：規劃訪美 言之過早

國民黨立委曾銘宗詢問賴揆有無規劃訪美？是否擔心中國採取報復措施？賴揆表示，行政院對美國通過「台灣旅行法」表示歡迎與感謝，但規劃訪美仍言之過早。他表示，美國是世界領袖，台灣是主權獨立的國家，兩國交往不必在乎中國意見。

外交部長吳釗燮受訪時說，接下來會繼續努力提升台美關係，也會用積極樂觀的態度，來看待川普是否會處理這件事情。

繼中國外交部批判美國參議院通過台灣旅行法違反美國一個中國政策之後，中國國台辦發言人安峰山昨強調，國台辦堅決反對，「正告台灣方面不要挾洋自重，否則只會引火燒身。」

陸委會回應表示，中華民國是主權國家，有權利與世界各國發展關係。吳釗燮也說，台灣人民看待台灣與美國之間關係的改善，是一個以積極正面的態度來改善，陸方持續要用打壓的方式處理對台關係，對於兩岸關係並沒有任何幫助。