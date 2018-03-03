中國推「惠台措施」 政院專案小組檢討

2018-03-03

賴揆籲國人留意政治目的

〔記者彭琬馨、曾韋禎／台北報導〕中國上月底發布卅一項「惠台措施」，被視為磁吸台灣資金與人才的糖衣砲彈，行政院長賴清德昨在立法院答詢表示，台灣的人才若是基於經濟到中國發展，這是好事，但如果中國是有政治上的目的，國人也必須特別留意。行政院已由副院長施俊吉成立專案小組，針對卅一項惠台措施和台灣的政策進行研究比較，該檢討就檢討。

陸委會指表面惠台 實際利中

陸委會副主委林正義答詢認為，卅一項惠台措施中，大部分都是舊的，新的不到一半，表面惠台，實際利中。

民進黨立委鄭寶清質詢指出，中國對台政策就是「養、套、殺」；現在一方面祭出所謂惠台措施想套、養台商，但也不排除武力犯台。時代力量立委徐永明憂心，中國意圖招攬台灣人才赴中求職，未來台灣恐有留不住人才的疑慮。

賴揆強調壯大台灣 才能留才

賴揆強調，全球都在爭取人才，日本、新加坡也積極爭取台灣人才，政府會關注相關內容，該檢討改進的就會積極處理。

賴揆強調，台灣面對中國惠台政策，需要持續結合國人力量發展經濟、壯大台灣，一併解決就學、就業、投資的問題，唯有壯大台灣，才能在國際上真正留住人才。他說，中國勞動條件未必比台灣好，對台灣來說還是要以「強本」為優先。

賴揆表示，要解決台灣的低薪問題，最有效的方法還是擴大投資台灣，調高基本工資雖也是一個方法，但應是在台灣經濟成長後、水到渠成的調整會比較好。

賴揆指出，台灣社會在這幾十年來幫助中國多少？中國應該了解，沒有台灣的幫忙可以有今天的局面嗎？現在還處處打壓台灣。中國過去從台灣獲得許多好處，現在當然也希望能透過所謂惠台措施，引領台灣的智慧過去。

親民黨立委周陳秀霞質疑，沒有九二共識兩岸走不下去。國民黨立委曾銘宗則引述特定民調，批蔡政府對兩岸束手無策。

賴揆反駁，即便是九二共識，國民黨與中國理解的也不同。他肯定蔡總統所言，維持兩岸和平穩定雙方都有責任；並強調，蔡上任以來不斷釋放善意，但中國從來沒有對台灣釋出過善意，還處心積慮地封鎖我們，不管是世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織都被封鎖，大家有無思考這個問題？