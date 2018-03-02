牽愛人的手 可減疼痛

2018-03-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕想讓心愛的人減輕疼痛，例如為分娩中的愛妻分憂解勞，卻又苦於使不上力？那就緊握她的手吧！外國最新研究顯示，執子之手，不僅可調和雙方呼吸與心跳頻率，更能進一步產生「心手相連」的鎮痛效果，呼籲民眾「別小看牽手魔力」。

實驗發現 心手相連可止痛

研究找來廿二對年齡介於廿三至卅二歲且相處至少一年的異性戀伴侶，進行了數個實驗，其中之一是當熱水從管中傳入妻子手裡，燒灼痛楚竟因抓到了丈夫的手而減少一半；而男方也因握住她們的手，而更能想像愛人正忍受的苦痛。

至於止痛效果，雖實驗共才兩分鐘，握手後，受試女子自認不適感就從最高一百減少了五十二；而男方握到另一半的手以後，對於對方所受痛苦的評價也更為準確。

大腦同步化 合力帶走疼痛

此篇論文本週發表於《美國國家科學院院刊》（ＰＮＡＳ）。研究人員從大腦運作機制解讀上述現象，相信心上人伸手有如「獎賞」，展現了同理心，才在這些女性身上產生了鎮痛效果，充分顯示「接觸可模糊人我分際」。「心手相連」也連結了受苦者的大腦中央區域及另一半的右腦，兩人大腦「同步化」後，才共同經歷類似感受，還在腦電圖上測出相似腦波；而且同理心愈高，雙方腦波同步化的現象愈強，合力帶走的疼痛感也愈多。

這是「人際同步」（interpersonal synchronization）最新一起發現。過去相關研究已證實，肌膚之親也可讓醫療中的嬰兒減少痛苦，還能緩解成人焦慮及降血壓。

雙方同理心愈高 效果愈好

與以色列及法國科學家合作，擔任第一作者的美國科羅拉多大學波德分校認知科學研究所博士後研究員高斯登（Pavel Goldstein）表示，他在愛女出生的產房萌生出這起研究想法，當時已與妻子親身見證。如今透過研究顯示，「疼痛完全打斷伴侶間的『人際同步』，而碰觸把它帶了回來」，「兩人大腦透過牽手同步化，可在其中一人遭遇痛苦時發揮鎮痛效果。可能是同理心透過碰觸傳了過去」。