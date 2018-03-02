尋仇縱火 燒死無辜婦

2018-03-02

〔記者劉慶侯、郭安家、姚岳宏／台北報導〕位於台北市中山區龍江路的「順利大樓」，昨凌晨發生住在二樓隔間雅房的兩名男房客，為了噪音問題起爭執，其中擔任台北市府臨時工的張建興，一氣之下縱火燒屋尋仇，一把火造成無辜的瘖啞女洗碗工謝玉燕冤死火場，另有七人受傷送醫；張嫌犯案後竟優閒去洗三溫暖，遭警方逮捕。

同住二樓 常因噪音問題起爭執

「順利大樓」一樓是全家便利超商，三樓以上為一般住戶，二樓是由在興安街四十三號一樓經營牛排館的黃峰澤租下，黃疑擅自改建成五間僅以薄木板作隔間的員工宿舍和對外出租的廉價雅房，有三間供在餐廳工作的李姓外甥和兩名員工住，另兩間外租給張嫌和謝婦；警方認為二房東黃男也涉嫌業務過失致死罪，一併送辦。

警方表示，黃男是在去年十一月以五千元價格租給在西華飯店作洗碗工的婦人謝玉燕，稍大的一間去年八月以五千五百元租給五十九歲的張建興，因此五間房均有住人。結果昨凌晨一時五十分左右，二樓竄出火苗，火勢迅速延燒，消防人員使用雲梯車救出十四人、疏散二十六人，有七人嗆傷送醫，控制火勢進入火場搜救，在二樓發現一具焦屍，經查是謝婦。

警消訪查時，被濃煙嗆傷的李姓男房客指證，火警是因和他同住二樓的張建興在二樓客廳四處潑灑汽油，再用衛生紙引燃縱火，犯後即逃離。警方過濾送醫資料，確認張男不在傷者名單，調閱監視畫面發現他案發前後騎著腳踏車在四周梭巡，縱火後再騎車離去；警方循線追蹤，案發兩小時內在南京東路亞太三溫暖逮獲張嫌，他當場承認縱火。

張嫌警訊時帶著氣憤語氣說，因當清潔工，每天要早睡早起，李男做餐廳的，每天晚睡晚起，卻時常弄出很大聲響，害他無法入睡，兩人經常為此爭吵。

張供稱，昨日凌晨零時又與李吵起來，李男竟叫舅舅來助陣，兩人聯手毆打他，他忍無可忍，才到民權西路加油站，買了用保特瓶裝的一瓶汽油返回，在客廳內的桌子上看到有衣物，先灑一些汽油，餘油四處潑灑再引燃。

二房東木板隔間出租 涉過失致死

黃姓二房東否認一切指控，只承認他知道張嫌和李姓外甥相處不睦。受傷就醫的李男無法言語，用手機打字，指控張嫌也對他動手。

張嫌昨天晚間被警方移送地檢署，此時得知他的魯莽行為造成無辜的謝婦枉死，洩氣說：「我很失禮（抱歉）」，隨後低頭不語。

台北市消防局表示，火場的五間隔間房，除了是用易燃木板隔間，其中還有兩間竟未設置窗戶，是十分危險的隔間雅房，死者住的就是沒有窗戶可逃生的房間。