台灣旅行法美參院通過 台美高層互訪鬆綁

2018-03-02

下一階段 等川普簽署立法

〔駐美特派員曹郁芬／華府二月廿八日報導〕美國參議院今天在院會中無異議投票通過「台灣旅行法」（HR535），下一階段將提交至白宮讓川普總統簽署立法。參議院外委會已在二月七日無異議通過台灣旅行法，讓法案順利進入全院投票階段。

由於參院採行了眾院院會已通過的版本，兩院不需要再協商可直接將法案送交白宮。美國在台協會新的辦公大樓將於六月十二日在台北內湖揭幕，屆時美方是否會利用這個機會在高層互訪上有所突破，是外界關注的焦點。據了解，包括馬啟思與薄瑞光等前美國在台協會台北辦事處處長都會出席開幕剪綵。

ＡＩＴ新館剪綵 觀察指標

「台灣旅行法」是具有國會約束力的法案，美國國會認為「自從台灣關係法制定後，由於美國對於台灣高層訪美的自我設限，台美始終缺乏有效的溝通，阻礙了台美關係的發展。」因此「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互 訪」。

外界一般認為，這項法案所要求的原本就屬於行政部門可執行的權力，因此未來能否有效提升台美互訪層級，還是要視行政部門的態度，但國會的一致支持是重要指標。

參議院版的「台灣旅行法」去年五月四日由參議員魯比歐等人提出，眾議院版本則由眾議員夏波等人在去年一月十三日共同提出，並於今年一月九日在眾院無異議通過。

台灣人公共事務會會長郭正光對魯比歐的領導表示謝意，並期待台灣總統蔡英文能來華府訪問。台北駐美代表處則感謝許多台灣友人的支持與善意，他們會繼續推進美台共同的價值理念與互惠利益。