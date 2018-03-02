美通過「台灣旅行法」 學者：中國若報復台灣 再多「惠台」也沒用

2018-03-02

裘兆琳：台美往來非中國損失

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議院通過「台灣旅行法」鼓勵台美官方交往正常化，中國除強力反對台美頻密互動，也在前天宣布擴大開放「惠台措施」拉攏台灣民心，美中台三角關係進入新一輪局面，對此，中研院歐美所研究員裘兆琳昨受訪說，美中台關係的重點在於如何取得平衡，台美往來並非中國損失，若中國對任何台美互動都要擴大解讀，甚至報復，所推的「惠台措施」也只會適得其反。

中國與美國在短時間內不約而同推出與台灣拉近距離的相關政策與法案，中國國台辦宣布擴大「惠台措施」，招攬台灣人才，美國參議院也無異議通過「台灣旅行法」。台美斷交後將近四十年間，美國政府一直自我限制其官員訪問台灣，該法案鼓勵美台各層級官員互訪，可望促使台美交往趨近正常化。

嚴震生：美內閣官員早可訪台

對此，政大國關中心研究員嚴震生指出，「台灣旅行法」確實打開一扇門，但其實美國前總統柯林頓重新檢視美台關係時，就已開放經濟和技術內閣官員可訪台，但部長級官員訪台僅發生過一次，所以他認為台灣不須有「不切實際的期待」。

裘兆琳則說，美國國會終於修正這項疏失當然是好消息，也是對台灣公平合理的待遇。裘說，人還是需要見面、認識、討論，才能互相理解，當美國不只一次強調台灣是重要夥伴，「夥伴怎能缺少直面溝通？」惟該法案仍倚賴美行政當局如何落實。

裘兆琳並指出，中國顯然把此事看作零和遊戲，忽視台美之間存有許多功能性議題需要相互交流，台灣政府如何能讓美國以平常心看待往來，並讓中國理解，台美往來並非中國損失，國際交流是全球化結果，中國種種打壓到最後就是失去彈性，變成「沒有彈性與自信的中國」。

裘兆琳建議政府，須全面防範中國如何應對此事，目前重點在於使該法案在平和氣氛下落實執行，且使兩岸關係不因台美進一步交流而受影響，讓美中台關係取得平衡，朝向三贏發展。裘兆琳也向中國喊話說，若對任何台美互動都要擴大解讀，中國對台灣推出再多「惠台措施」，也只會適得其反。

台灣旅行法#惠台措施#

美中台三角關係