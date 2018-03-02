中國訪團剛到 美鍘鋼鋁「送禮」

2018-03-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕外電消息指出，美國總統川普週四擬宣布全面對進口鋼鐵和鋁課徵高額關稅，多位美國鋼鋁企業執行長受到白宮邀請，共同參與川普政府迄今最嚴厲貿易行動之一；川普據悉向幕僚表達希望對所有進口鋼、鋁各課廿五％、十％關稅，但部分國家可能獲豁免，細節仍待確定。

美國商務部兩週前公布去年四月起對鋼、鋁進口的「二三二條」調查結果，認定鋼、鋁進口危害國家安全，並向川普建議可從全球性關稅、全球性配額及對特定國家採取關稅配額等方案下手，且每個選項都涵蓋對中國鋼、鋁進口設限。美國防部表態採取針對性關稅、延後對鋁進口設限，因顧慮到全面性關稅措施恐影響盟邦。

高額關稅 將採最嚴苛方案

川普選擇美國商務部最嚴苛方案、關稅幅度也較建議更高，凸顯華府欲對外界彰顯強硬的貿易立場。這正值中國國家主席習近平財經首席幕僚劉鶴等代表團訪美之際；川普宣示同日，劉鶴正與美國財長努勤、美國貿易代表萊席爾、白宮經濟顧問寇恩會談，顯然是想給習信差團一記下馬威。

但美國行動可能引發相關國家報復反制。Maybank金英證券研究資深經濟學家蔡學敏（音譯）表示，對特定產業的貿易措施通常對全球貿易不會有重大影響，「最危險的是受影響國家若選擇更強的反制措施來報復，例如本案的中國、南韓及墨西哥。」

中國外交部發言人華春瑩表示，美國過於濫用貿易救濟措施，反而恐影響美國本身就業及消費者利益，「中國將採取適當措施，捍衛本身權益」；中國已啟動對美國高粱的調查，還在研究是否限制美國大豆進口。

此外，美國盟邦加拿大、墨西哥也會受衝擊。歐盟先前示意，可能向ＷＴＯ（世貿組織）提起訴訟，來挑戰華府的決定；歐盟官員指出，美國沒有道理以「安全」理由來懲罰同屬北大西洋公約組織防衛聯盟的成員國。