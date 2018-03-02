美貿易報告嗆︰阻中扭曲市場

2018-03-02

批中、俄等國經貿挑戰危及國安 美不會再坐視

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十八日報導〕美國貿易代表萊席爾今天代表川普總統向國會提交「貿易政策議程與年度報告」。這份報告指出，中、俄對美國的挑戰不單只是在國家安全層面，也在貿易政策層面，中、俄都不願遵守許多他們在世貿組織下的義務。

報告中表示，中國有著國家統治經濟模式，政府扮演重大且日增的角色。中國成為世貿組織會員已逾十六年，但並沒有依其他會員的期待採行市場經濟制度，事實上，中國近年來是更偏離市場經濟原則。做為世界第二大經濟體，中國有極大能力扭曲全球市場。中國的政策促成全球資源急劇的錯置，使處在一個原本可以更有效率市場的各國人民，包括中國人在內，變得更加貧困。

貿易代表署說，做為主權國家，中國當然有自由追求自己喜好的貿易政策，但美國做為一個主權國家，也有回應的自由。在川普總統領導下，美國將運用所有可能工具來阻止中國，或任何國家損害真正的市場競爭。美國會抗拒中國或任何國家躲在國際官僚背後的努力，以阻止美國對不公平的海外作法採取行動。簡單來說，美國的貿易政策會像美國國家安全政策一樣，保護美國利益。

報告指出，根據美國國家安全戰略報告，美國必須保持研究和科技的領先，保護美國經濟不被競爭者以不公平手段取得智慧財產。美國的貿易政策會支持這些努力，貿易代表署已根據一九七四年貿易法案，針對中國以不合理與歧視性手段獲得美國科技與智慧財產展開三○一條款的調查。

報告也引用國家安全戰略報告的說法，表示美國會尋求以互惠方式和盟邦及朋友合作，但美國不會付出傷害美國企業和勞工利益的代價來合作；那些拒絕給予美國互惠待遇或實行不公平慣例的國家會發現，美國知道如何捍衛自己的利益。

貿易代表署強調，在貿易政策的五大支柱下，包括支持美國國安政策、強化美國經濟、協商更佳貿易協定、積極執行美國貿易法及改革損害美國貿易利益的世貿組織，川普政府不會再坐視各種違規或經濟侵略，將用一切手段維護美國主權並強化經濟。